Duque fuera de órbita: “No sé ni he leído nada” sobre las protestas universitarias catalanas

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no ha querido este viernes hacer comentarios sobre la huelga de estudiantes y profesores en las universidades catalanas, con el argumento de que no está al tanto de las protestas.

“No lo sé, no he estado en Barcelona, ni lo he leído“, ha zanjado el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas, a donde asiste a una reunión de ministros de Competitividad de la Unión Europea, al pedírsele una valoración de las movilizaciones, que este miércoles y jueves tuvieron un seguimiento desigual en las universidades de Cataluña.

Tampoco se ha querido pronunciar el ministro sobre la situación del pesquero español ‘Nuestra Señora del Loreto’, que rescató el pasado jueves a doce inmigrantes en aguas próximas a Libia y desde entonces no ha logrado autorización para desembarcarlos en ningún puerto seguro próximo ni español.

Preguntado por si comparte la decisión del Gobierno de buscar alternativas al desembarco en España de los inmigrantes rescatados por el pesquero, Duque ha eludido la respuesta porque, ha dicho, no había “leído” información sobre este caso y no podía “comentar” una decisión que desconoce.

Por otro lado, sobre la reforma de la Ley de Universidades y a la demanda de los rectores de destinar más financiación, Duque se ha mostrado de acuerdo con que es necesario “tratar de recuperar un nivel de financiación adecuado” después de los recortes sufridos durante la crisis financiera, pero ha apuntado que es algo que “no está establecido todavía”.

La reforma universitaria, ha añadido, debe pasar también por otras mejoras que están “entrelazadas” y complementan la cuestión financiera, como son la rendición de cuentas, la responsabilidad de los profesores de tener una carrera investigadora estable, la movilidad y la internacionalización, entre otros.

También la “equiparación completa” entre hombres y mujeres en el campo de la investigación es un reto que persigue el Gobierno, aunque no puede lograrte “en un año”, para lo que se consideran medidas que permitan a la mujer tener una mayor presencia en la parte alta de la jerarquía, como son los rectorados o el liderato de proyectos de investigación.