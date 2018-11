Así marca el paso Podemos a los informativos de Begoña Alegría en TVE: “Hay que esforzarse un poco más”

La portavoz podemita en la comisión de control de RTVE exige en Twitter más presencia de mujeres en las tertulias Noelia Vera tira de las orejas a uno de sus protegidos, el 'lechero Fortes', y le pide más esfuerzos en materia de igualdad Uno de los colectivos más fieles a Rosa María Mateo, Mujeres RTVE, comienza a mostrar sus críticas

La portavoz podemita en materia de RTVE, la diputada Noelia Vera, pide a la dirección de informativos de Begoña Alegría que aprieten el acelerador en la presencia de mujeres en pantalla. Vera, una de las impulsoras del cambio en la televisión pública, no disimula sus consignas y las hace públicas en su perfil de Twitter: “Viendo los Desayunos y comprobando, una vez más, que no solo falta paridad, sino que no hay ni una sola tertuliana. Hay que esforzarse un poquito más” ha escrito esta mañana.

El texto de la diputada, azote del PP y promotoras del giro de izquierda TVE, ha provocado el sonrojo y la indignación de los trabajadores que apuestan por la despolitización de TVE. No critican tanto el fondo como las maneras de la podemita: “Hace años que se apuesta por tertulias paritarias sin que nadie nos lo tenga que ordenar”, dicen. Algunos recuerdan también en redes sociales que hay días en los que las tertulias están formadas al completo por mujeres.

El tirón de orejas de Vera a uno de los protegidos de PSOE y Podemos, Javier Fortes, ha sorprendido también a la dirección de Begoña Alegría en Torrespaña. Alegría coincidió con la diputada morada cuando estaba destinada a la información del Congreso. Fuentes de la cadena hablan de una muy buena relación entre ambas e incluso sitúan a la congresista gaditana como una de las valedoras de la actual jefa de los Telediarios.

“Demuestran quién manda”

Los periodistas críticos con la actual deriva de TVE, entre los que están los más de cien ‘purgados’ por Alegría, creen que desde Podemos actúan como “dueños del cortijo”. Señalan que “actúan sin ningún disimulo”. Para reforzar la denuncia recuerdan cómo en su día la periodista Ana Pardo de Vera contó la forma en la que Iglesias le ofreció la presidencia de RTVE . Pardo de Vera habló a las claras en Twitter de “un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos”. Esto cuadra, siempre según los críticos, con la contratación confesada por Rosa María Mateo de más de profesionales en los últimos

La regañina pública de Podemos pone el foco una vez más en el lechero Fortes y su editor José Luis Regalado al que defendieron públicamente cuando fue cesado en la dirección de la 2 noticias. Los dos periodistas últimamente son objeto de críticas internas y públicas por los malos resultados de audiencia del programa ‘Más desayunos’. Fue en ese espacio donde Pablo Iglesias realizó una entrevista acariciando a un perro para regocijo del presentador.