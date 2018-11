Últimas noticias de hoy en España jueves, 29 de noviembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del jueves, 29 de noviembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad de hoy pasa por una prueba más del chivatazo a Josep Borrell para la venta de sus acciones en Abengoa: el lugar dede donde dirigió la operación; y el menú ‘delicatessen’ que se encuentra a bordo del Falcon 900 o Airbus 300 en los desplazamientos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Borrell vendió las acciones de Abengoa desde Vietnam vía Internet nada más recibir el chivatazo

El actual ministro de Exteriores, Josep Borrell, ordenó la venta de las acciones de Abengoa nada más recibir el chivatazo del entonces presidente de la compañía José Domínguez Abascal y actual secretario de Estado de Energía. Borrell ordeñó la venta de 10.000 acciones de la tecnológica. No lo hizo esperándose a llegar a Madrid. Dio la orden desde Hanoi (Vietnam) , a 10.233 km. por aire de la capital de España.

Lubina salvaje, salpicón de vieiras y cava: el catering ‘deluxe’ de Sánchez a bordo del Falcon

Lubina salvaje con verduras y trigo vaporizado, rodaballo con salsa cremosa de eneldo, hamburguesa de ternera con foie, salpicón de vieiras y langostinos o tiramisú. Son algunas de las ‘delicatessen’ que se sirven a bordo del Falcon 900 y del Airbus 320, los aviones a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de otras autoridades.

Podemos quiere otro PER para las mujeres andaluzas un 50% mejor pagado que el de los hombres

Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e Izquierda Unida que se presenta a los comicios andaluces, ha incluido en su programa “un pago complementario del 50% para las mujeres” que se incorporen al sector de la ganadería y la agricultura, un plus al PFEA (el antiguo PER).

Un ex edil de Pozuelo condenado por Gürtel a su pareja: “¡Voy a mandar matar a tus hijos, puta!”

El ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez, condenado a once meses de cárcel por su participación en la trama Gürtel, ha sido denunciado esta semana por agresiones y amenazas a su actual pareja. No es la primera vez que ocurre. Según la documentación expedida por la Dirección General de la Policía, Roberto Fernández acumula 35 órdenes de búsqueda dictadas por Juzgados y Comisarías de Madrid, Aranjuez y Getafe.

El Govern ha recortado el dinero de la Sanidad el 20% y ha incrementado el de sus embajadas el 80

Tras meses hablando únicamente de la denominada ‘república de Cataluña’, el gobierno de Quim Torra se ha enfrentado a la realidad que supone gestionar una autonomía. La dejadez de sus funciones desde la toma de posesión en las cuestiones del día a día, para centrarse únicamente en el proceso separatista, ha provocado el fin de la paciencia de distintos colectivos de funcionarios de la Generalitat, que haciéndose suyas las palabras del propio Torra de “apretad, hacéis bien en apretar” han salido a la calle a defender el estado del bienestar.

Rosa María Mateo viola el convenio de RTVE al purgar a los periodistas despojándoles de su categoría

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha incumplido el convenio de trabajadores de la corporación durante la ejecución de la purga que provocó setenta cambios de profesionales en dos meses. La administradora se ha saltado a la torera el artículo 14 que hace referencia a la conservación del estatus de los trabajadores una vez cesados en el cargo.