Juanma Moreno hace una llamada al “voto útil para el cambio” frente a opciones como VOX

Juanma Moreno desconfía de Ciudadanos y recuerda que "lo primero que hicieron en política es dar la presidencia de Andalucía al PSOE" En relación a VOX ve una campaña interesada del PSOE de alentar el miedo a la llegada de la derecha a la derecha del PP

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apela al voto útil frente a la previsible entrada en el parlamento autonómico de VOX. Moreno ha recordado que el PP perdió la alcaldía de Madrid por los votos que obtuvo en las pasadas municipales el partido de Santiago Abascal: “Fueron unos votos que se perdieron porque no consiguieron concejales, sólo restaron posibilidades a Esperanza Aguirre”. Moreno además ha señalado, en una entrevista en el programa Herrera en COPE, que “entre todos le estamos haciendo la campaña a VOX porque todo el mundo me pregunta por una fuerza política de la que todavía no ha conseguido representación”. Cree que el debate es interesado y que responde a la estrategia del PSOE de enarbolar el miedo a la llegada de posiciones a la derecha del PP.

Desconfía de Ciudadanos

Además Moreno ha mostrado su desconfianza por la opción de Juan Marín, un socio “que lo ha sido del PSOE” y que no duda que puede repetir coalición si lo permiten los resultados. Moreno recuerda: “El estreno de Ciudadanos lo tuvo en 2015 y lo hizo pactando con el Partido Socialista. Juan Marín ha pasado por diferentes opciones políticas. Veo a Ciudadanos obsesionado con pasar al PP”. El candidato popular concluye: “No me fío de Ciudadanos porque hay una similitud con el PSOE que me hace pensar que van a acabar pactando”.

La posibilidad de nuevas elecciones

Moreno no descarta tampoco la posibilidad de que el escenario no dé posibilidad a un pacto claro y lleve a la repetición de elecciones. El popular aventura un parlamento muy fragmentado en el que pueden darse combinaciones diferentes. Se ha mostrado confiado en el que el día 2 el PP pueda ganar una vez más a las encuestas y hacer viable la opción de un cambio político que “Andalucía lleva ya 40 años esperando”.