Rufián presume de amistad con el diputado proetarra de Bildu que se declaró antiespañol

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a recibir numerosos comentarios negativos en las redes sociales por compartir una imagen con un miembro del partido proetarra Bildu. En ocasiones anteriores Rufián ya había sido muy criticado por posar junto al etarra Arnaldo Otegi, actual coordinador general de la formación abertzale.

Este martes, Gabriel Rufián ha subido a Twitter una fotografía en la que aparece junto al diputado de Bildu en el Congreso Oskar Matute, quien saltó a los titulares el pasado año por declararse orgulloso de su “antiespañolismo” en la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular cuando interrogó al ex tesorero Luis Bárcenas.

Matute aprovechaba entonces la comparecencia para asegurar que que él no se siente “patriota”. El diputado de Bildu aclaró su sentimiento anti español: “Patriota español, no hay día que me levante con ese ánimo”, comentó.

En la fotografía publicada por Gabriel Rufián también aparece Jonathan Martínez, un comunicador que entre otras defiende la ley con la que el Gobierno vasco pretende acusar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de abusos policiales contra los etarras.

El diputado de ERC se mostraba de lo más orgulloso por posar con ambos: “Por cierto, un día el gran Oskar Matute me presentó al gran Jonathan Martínez. Y yo orgulloso de tener amigos así”, ha escrito junto a la fotografía de los tres.

Muchos internautas han criticado sus compañías, aunque ha destacado especialmente el comentario de Societat Cvivil Catalana, que no dudaba en afirmar “lo que te gusta a ti el rollo etarra Rufián”.

Lo que te gusta a ti el rollo etarra Rufián!! https://t.co/u9FTdh7jDc — Societat Civil Catalana (@Societatcc) November 27, 2018

Sin embargo el propio Oskar Matute se mofaba de las críticas de todos aquellos que afeaban al diputado independentista que compartiera una imagen con un miembro de EH Bildu: “El eje del mal para ardientes y fervorosos devotos de la Cabra de la legión”, escribía.