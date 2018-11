Podemos dispara un 50% su gasto en sueldos en un año

Podemos tiene sus sueldos teóricamente limitados, pero la partida de gasto en salarios del partido liderado por Pablo Iglesias se ha disparado en el último año. Tanto que el volumen destinado al pago de “sueldos, salarios y asimilados” ha crecido en 2017 casi un 50%.

La cifra en concreto ha pasado de los 6,18 millones de euros al año en 2016, a los 9,12 de 2017. Con un incremento de nada menos que 2,93 millones de euros en un solo ejercicio: una escalada del 47,34%, según refleja la propia contabilidad de la formación morada.

Y todo ello, teniendo en cuenta que esta cifra no incluye los sueldos de los cargos públicos, porque, como aclaran en su documentación de forma expresa, “dentro de la contabilidad de los Grupos Políticos, y al igual que en ejercicios anteriores, no se incluyen los salarios que perciben los cargos electos, al percibirlo directamente de la Administración con cargo a los presupuestos de los mencionados Parlamentos Autonómicos o Ayuntamientos, y por lo tanto no formando parte de la contabilidad del Grupo”.

Es más, el partido morado aclara que “cada uno de los eurodiputados de Podemos, que forman el Grupo Parlamentario Europeo, reciben a nivel personal el importe del sueldo estipulado para cada eurodiputado, así como las asignaciones para los gastos asociados a su actividad parlamentaria establecidas por el Parlamento Europeo.

Así, de acuerdo a los reglamentos y normas que rigen el funcionamiento del Parlamento Europeo, cada eurodiputado ha de recibir su asignación a título individual, y a través de la misma realizar los pagos de las actividades relacionadas con su actividad parlamentaria, gestionando su contabilidad de forma individual”. Dicho de otro modo, que incluso los gastos asociados escapan a este incremento del gasto en sueldos de casi un 50%.

Estos datos contrastan con el alarde del partido de Iglesias de mantener los sueldos bajo control y reducidos: “El programa IMPULSA nace con el fin de constituirse como una herramienta que permita el desarrollo de proyectos innovadores con proyección social promovidas por entidades sin ánimo de lucro. IMPULSA se financia gracias al excedente de los cargos públicos electos de Podemos quienes entienden que hacer política debe ser un servicio para la sociedad y no una forma de hacer dinero, y asumen el compromiso de tener un límite salarial de tres salarios mínimos interprofesionales”.

Pero eso no ha sido obstáculo para una expansión tan brutal de los salarios percibidos o del número de puestos de trabajo creados dentro del partido. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que esas cifras tan sólo recogen los salarios puros. Porque al margen de esas cuantías se encuentra la partida de “Seguridad Social y otros gastos sociales”. Y a esa van destinados otros 2,81 millones de euros. En 2016 esta partida era también claramente más modesta: ascendía a 1,95 millones.

Con todo ello, el resumen es fácil de entender: Podemos se gasta en sueldos y cotizaciones en total casi 12 millones de euros al año (11,93 millones). Y lo hace sobre unos gastos totales del partido en su gestión ordinaria de 17,85 millones. Es decir, que más de la mitad de esta partida total de gasto acaba en los bolsillos de los podemitas profesionales.