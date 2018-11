Borrell dice que la declaración política sobre Gibraltar “va a misa”

Josep Borrell ha respondido a las críticas vertidas por PP y Ciudadanos, que dudan del valor jurídico de esta declaración política Borrell asegura: "Sobre Gibraltar no he oído ningún argumento consistente. Repiten cliches"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que la declaración política de la Comisión Europea para que España tenga capacidad de veto sobre cualquier futuro acuerdo con la Unión Europea para Gibraltar “va a misa” y eventuales negociaciones entre Londres y Bruselas que involucren al Peñón tendrán que pasar por Madrid.

Respuesta a las críticas

De esta forma ha respondido a las críticas vertidas por PP y Ciudadanos, que dudan del valor jurídico de esta declaración política. El ministro ha puesto en duda que la oposición conozca a fondo la cuestión y ha asegurado que ambas formaciones “repiten clichés”.

“Convendría que supieran un poco de lo que hablan”, ha asegurado Borrell en una entrevista en la Cadena SER, añadiendo que ante cualquier instancia esta declaración aneja “va a misa”.

“Sobre Gibraltar no he oído ningún argumento consistente. Repiten cliches”, ha afirmado, incidiendo en que no ha escuchado ningún argumento de fondo. “Qué firmaran todos los países que el artículo 184 tiene una determinada interpretación. ¿Eso no tiene ningún valor jurídico?, ¿qué es eso de que no tiene valor jurídico?”, ha señalado, cuestionando los ataques lanzados por PP y Ciudadanos.

El titular de Exteriores ha señalado que en virtud de las declaraciones políticas anejas al acuerdo alcanzado este domingo para la retirada del Reino Unido de la UE, España tendrá que dar su visto bueno a negociaciones futuras sobre Gibraltar. “Reino Unido pierde una cierta capacidad soberana. Ya no es libre para negociar con la UE sobre Gibraltar”, ha subrayado.

A su juicio, la futura negociación “está condicionada” a que España tiene “que dar su acuerdo”. “Eso está en una declaración que por primera vez hace el Consejo Europeo a 27, más la Comisión”, ha explicado. “Entre los dos documentos no queda ninguna duda, Gibraltar no es objeto de negociaciones con la UE como si fuera parte de Reino Unido”, ha zanjado.