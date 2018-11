García Egea sobre Gibraltar: ” Ha sido una negociacón bochornosa”

El secretario general del PP Teodoro García Egea (Ricardo Rubio, EP)

Teodoro Garcia Egea asegura que "Gibraltar es una oportunidad histórica" que ha desaprovechado el Gobierno de Sánchez Egea: "no me quiero imaginar lo que puede ocurrir con la negociación de los próximos fondos estructurales para España; no me quiero imaginar lo que va a ocurrir cuando se tenga que negociar la política agraria común"