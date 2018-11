Rivera: “A Sánchez solo le importan los escaños de los separatistas”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace “todo por el poder”. “Solo le importa los escaños de los separatistas“, ha dicho, aclarando que “le importa tanto porque no confían en la victoria”.

Además, ha agregado que “la plaga” del “sanchismo, esa corriente bastante corriente, lo único que quiere es tener poder con quien sea”, afirmando que “en este caso es con populistas y nacionalistas“.

“Yo no estoy preocupado de cuántos escaños saque Esquerra o Convergencia porque no me van a apoyar nunca ni les voy a aceptar nunca el apoyo”, por lo que, ha continuado, “me da igual cuántos escaños saquen”.

Rivera ha participado en Málaga en el acto central de Ciudadanos con motivo de las elecciones andaluzas, que ha contado con unos 2.000 asistentes, repartidos en dos salas porque se han sobrepasado las expectativas de la organización, y al que también, entre otros, han asistido la portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas; el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda.

“Liderar un cambio”

Durante su intervención, Rivera ha asegurado que “de lo único que entiende Sánchez es de horas, días y semanas ocupando la Moncloa y escaños que necesita para estar” ahí, ha afirmado, proponiendo, frente a ello, “liderar un cambio para que tengamos más escaños los que queremos defender la Constitución y no depender de señores que quieren liquidar este país”.

Ha incidido, asimismo, en que mucha gente “no concibe y creo que sería malo para España, que los que han intentado liquidar este país, si son condenados, tuvieran premio en vez de castigo“.

Por otro lado, ha afirmado que “los nacionalismos y los populismos son nuestros adversarios, ellos trajeron la guerra y la destrucción a Europa” y ha incidido en que “con ellos no se gobierna, como hace Sánchez. A ellos se les derrota en las urnas”.

“Sánchez lo que hace con los nacionalismo y los populismos es gobernar con sus escaños y con las humillaciones pertinentes”. “Con los populistas y nacionalistas no se gobierna se les combate política, intelectual y socialmente. O ganan ellos o ganamos nosotros”, ha advertido.

Pide una “rebelión cívica de los moderados”

Por ello, ha pedido una “rebelión cívica de los moderados para pararle los pies a Sánchez en las urnas con votos naranjas”. “O les ganamos en las urnas, o Pablo Iglesias marcará la política económica y Quim Torra la nacional”. “Tenemos que pararle los pies a Sánchez con votos”, ha insistido.

“Que los nacionalistas humillen a Sánchez… él se lo ha buscado. Frankenstein ha crecido y les está poniendo contra las cuerdas”, ha señalado, pero sí ha dicho preocuparse de “la humillación que les hacen a nuestros guardias civiles, policías nacionales, jueces, fiscales y a los ciudadanos que cumplen la ley”, ha afirmado.

“¿Vamos a defender a la gente que cumple la ley o vamos a seguir siempre intentando defender a los que no cumplen; vamos a defender a los que defienden el Estado de Derecho o vamos a minimizar para que se lo carguen”, se ha preguntado, señalando que, a su juicio, “debería haber una rebelión cívica en las siguientes elecciones”. Para Rivera, “solo los votos naranjas podrán freno”, recordando que el PP no lo ha conseguido.