May dirige una “carta a la nación” en la que insiste en que el Brexit se aplicará “a todo Reino Unido”

La primera ministra británica, Theresa May, ha insistido en que la retirada de Reino Unido de la Unión Europea implicará a todo el territorio, en una referencia implícita a Gibraltar.

En una “carta a la nación”, publicada a través de su perfil de Twitter, May destaca que el acuerdo será “para todo el Reino Unido” y avanza que hará campaña “de todo corazón” para lograr que sea aprobado por el Parlamento británico.

My letter to the nation. #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/VGzNeeXoqg

— Theresa May (@theresa_may) November 24, 2018