Últimas noticias de hoy en España, sábado 24 de noviembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del sábado, 24 de noviembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa hoy por la ofensiva de Podemos ante un posible adelanto electoral poniendo en marcha su proceso de primarias y el abandono a su socio, el PSOE. También por las millonarias cantidades de dinero que ha recibido la formación morada a través de donaciones.

Podemos ingresa 1 millón en cuotas camufladas como voluntarias para eludir el control del Tribunal de Cuentas

Los ingresos procedentes de simpatizantes de Podemos se han disparado. Y lo han hecho justo de tal forma que han permitido compensar las siempre controladas y sospechosas donaciones, que casi desaparecen de forma instantánea en las cuentas del partido de Iglesias. Así, la formación morada ingresa un millón en cuotas camufladas como voluntarias para eludir el control del Tribunal de Cuentas.

Sánchez a Iglesias: “Que se tome su tiempo, quedan bastantes meses por delante” para convocar elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aconsejado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que prepara a su partido ante un eventual adelanto de las elecciones generales al mes de marzo, que “se tome su tiempo”.

En rueda de prensa desde La Habana, ha asegurado que aún quedan “bastantes meses por delante” antes de que se produzcan las elecciones generales.

Iglesias da por hecho que habrá adelanto electoral: convoca primarias antes de Navidad

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha decidido este viernes convocar primarias antes de Navidad para confeccionar su lista para las elecciones generales para estar preparados ante el posible adelanto electoral. Además, el secretario general, Pablo Iglesias, ha confirmado su intención de presentarse, según han informado fuentes de la dirección estatal de Podemos.

Moncloa ha ordenado varias veces a Borrell que rebaje el tono sobre Cataluña

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no se siente del todo cómodo con la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respecto a Cataluña, motivo por el cual le ha pedido en varias ocasiones que “rebaje el tono”. Borrell ha asegurado a OKDIARIO que “puede que a algunos no les guste mi estilo y prefieran ser más condescendientes, pero en una orquesta hay distintos instrumentos y no todos producen el mismo sonido”.

Sánchez acudirá el domingo a Bruselas con el “no” al acuerdo del Brexit para ser el centro de atención

Aunque en las últimas horas se había especulado sobre que el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez podría dar plantón a la cumbre de países europeos para dar luz verde al acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, el jefe del ejecutivo español sí asistirá finalmente a esta reunión, según ha podido saber OKDIARIO, pese a que todavía no hay acuerdo de España con Gran Bretaña sobre el peñón de Gibraltar. El jefe del ejecutivo aguantará hasta el domingo la posición de rechazo español, para centrar el foco informativo y provocar que todo el mundo esté pendiente de él.

Ofensiva de Podemos contra los jueces: quiere vetar por ley que den conferencias

Podemos quiere endurecer el régimen de incompatibilidades para los jueces, limitando su participación en actos que estén organizados, directa o indirectamente, por entidades privadas.

Así consta en una proposición no de ley presentada por la formación de Pablo Iglesias en el Congreso, en la que se insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.