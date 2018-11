Sánchez a Iglesias: “Que se tome su tiempo, quedan bastantes meses por delante” para convocar elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aconsejado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que prepara a su partido ante un eventual adelanto de las elecciones generales al mes de marzo, que “se tome su tiempo”.

En rueda de prensa desde La Habana, ha asegurado que aún quedan “bastantes meses por delante” antes de que se produzcan las elecciones generales.

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha decidido este viernes convocar primarias antes de Navidad para confeccionar su lista para las elecciones generales, y estar así preparados ante el posible adelanto electoral, que Iglesias, que optará de nuevo a la Presidencia del Gobierno, ha llegado a situar en el mes de marzo.

Sin querer inmiscuirse en el calendario interno de la formación ‘morada’, Sánchez le ha dicho a Iglesias “que se puede tomar su tiempo, que se tome su tiempo” porque “va a haber unos cuantos, bastantes meses por delante antes de que se produzca ese hecho”, en referencia a la convocatoria de las elecciones generales.

“El Gobierno va a seguir gobernando, aplicando una agenda social y revirtiendo recortes”, ha afirmado el presidente, que ha señalado que las mayorías en el Congreso “se encuentran en cada votación” y al Ejecutivo le quedan aún cosas por hacer.

Entre esas cosas, se ha referido expresamente a la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, la continuación del impulso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, junto con la aprobación de “muchas leyes en el Parlamento”, para las que espera contar con el apoyo de Podemos.

Esta misma semana, el propio Sánchez verbalizó la posibilidad de un adelanto electoral en el caso de que no consiga sacar adelante un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. No obstante, y según el entorno del presidente, cuando habla de un posible adelante de las generales el presidente tiene la mirada puesta en el otoño de 2019, y no antes.