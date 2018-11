Ciudadanos dice que sus valores “no son compatibles con VOX”

El secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Ciudadanos y portavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, ha afirmado este viernes que su partido y los valores que defiende “no son compatibles con VOX”, por ejemplo en lo relativo a la Unión Europea o a las libertades sexuales.

En un encuentro con estudiantes en la Universidad Carlos III de Madrid organizado por la Asociación Demos, Roldán ha explicado los fundamentos del liberalismo y las opiniones de Ciudadanos sobre distintas cuestiones. Aunque su idea no era hablar sobre el partido liderado por Santiago Abascal, ha tenido que hacerlo ante las preguntas de los universitarios.

“Creo que nos vamos a hacer un favor todos si hacemos un esfuerzo por hablar menos de Vox”, porque “para lo único que sirve” referirse a ellos es “para darles aire”, y “de momento son un partido completamente irrelevante”, ha declarado al recordar que no tienen representación parlamentaria en ningún sitio.

Sobre la posibilidad de que la formación naranja pacte con VOX a nivel nacional si entra en el Congreso tras las próximas elecciones generales, Roldán ha señalado que este partido “es incompatible con muchas de las cosas” que plantea Cs “en términos de libertades individuales, como las libertades sexuales”, pero también en cuanto a “la igualdad de la mujer o el europeísmo”. “No tenemos casi nada que ver, de lo poco que conozco”, ha concluido.

También le han preguntado si Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con Vox en Andalucía si eso fuera necesario para que el PSOE no siguiera en la Junta, a lo que ha respondido: “Yo soy antagónico a lo que he escuchado de ellos y puedo decir que mi partido y los valores que representa no son compatibles con VOX”.

Respecto a cómo deberían actuar los partidos políticos y los medios de comunicación ante el auge de la ultraderecha en Europa y en España, el diputado ha dicho que lo mejor que se puede hacer ante “aquellos que quieren dinamitar la convivencia y que están en contra de la libertad sexual, de la libertad de comercio o de Europa”, que permiten a las sociedades “progresar”, es “hablar muy poco de ellos”.

En este sentido, ha defendido que los partidos como Ciudadanos deben proponer “alternativas liberales y progresistas” que “superen los marcos acabados de socialistas y conservadores”, los cuales, a su juicio, no han sabido ofrecer respuestas actualizadas a los retos planteados por la globalización y los cambios tecnológicos”.

Además, ha reiterado que Cs pretende concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo junto a En Marche!, el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se presentó a los comicios en su país contra “un enemigo muy claro, el populismo”, en alusión a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

Roldán ha afirmado que la batalla en Europa es entre quienes apuestan por “las democracias liberales, las sociedades abiertas, los derechos, las Constituciones y Europa” y quienes aspiran a “destruir” todo eso, que son “los populistas y los nacionalistas”. Así, considera que tanto la “extrema derecha” como la “extrema izquierda” representan una “amenaza”.

Para el secretario de Programas y Áreas Sectoriales de C’s, el liberalismo es la corriente política “más efectiva contra el populismo”, que convence a una parte de los ciudadanos ofreciéndoles “soluciones sencillas” a problemas complejos.

Al detallar en qué consiste ser un partido liberal, Roldán ha dicho que supone centrar la acción política en el individuo, no en “la colectividad, la clase, el pueblo o la nación”, y conseguir “mayores cotas de libertad” para él.

Asimismo, ha indicado que para C’s la esfera privada de cada persona “es sagrada”. “Por eso somos mucho más abiertos en valores y en libertades que los conservadores”, ha añadido, explicando también que el liberalismo lucha contra todo tipo de discriminación y defiende la ley como garante de que todos los ciudadanos sean “libres e iguales”.

Antinacionalistas

Por último, ha afirmado que en Ciudadanos son “antinacionalistas”. En este contexto, ha diferenciado entre el nacionalismo, “una fuerza esencialmente excluyente, que se define en contra de otro” y tiene “una tendencia natural supremacista”, y el “patriotismo constitucional”, que “no se define por identidades, sino por valores y principios”.

Este último es “una fuerza positiva, que se enorgullece de lo que hemos conseguido”, en este caso los españoles, y que se siente representado por símbolos nacionales como la bandera por “los valores que hay detrás”, como “el respeto al pluralismo y a la democracia, los derechos civiles conquistados, la igualdad o el progreso”, ha manifestado.