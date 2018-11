El diputado de ERC Jordi Salvador al que ayer el ministro Josep Borrell le acusó de haberle tirado un escupitajo en la sesión de Control al Gobierno ha negado haberlo hecho y asegura que ha recibido “whatsApps de diputados del PSOE de las primeras filas” apoyándole y dándale la razón.

“No hubo escupitajo”, insiste. “Nunca he escupido a nadie porque no va conmigo”, apunta y considera que Borrell ayer actuó como “un jugador de fútbol que simula una acción que no ha pasado”.

En su opinión el ministro de Exteriores “debería de disculparse” ya que se siente como “cuando alguien te pone en la diana. La gente ya no te ve como una persona sino como la encarnación del mal. Tengo mi correo colapsado de gente insultando”.

El independentista ha rechazado que “todos” contribuyan a la crispación, como sugirió este miércoles el presidente Pedro Sánchez en un mensaje en su Facebook, porque considera que al menos ERC no ha hecho más que política.

“Pero cuando Puigdemont va a Alemania y no le ponen ni las esposas porque dicen que es inocente y aquí llevamos un año escuchando que somos golpistas, terroristas, nazis y supremacistas sin ningún tipo de argumentación llega un momento en que dices ‘ya está bien'”, ha señalado.