Forcadell pide que Marchena también deje el tribunal que juzga a los líderes independentistas

La ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la que fuera miembro de la Mesa Anna Simó, ambas acusadas en la causa por el ‘procés’, han presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que se adhieren al incidente de recusación contra el presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena interpuesto por el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex consejero Raül Romeva.

Las defensas consideran que Marchena deberá abandonar el tribunal que juzgue próximamente a los líderes independentistas, tras conocerse el acuerdo entre el PP y PSOE para que el magistrado presidiese el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A esto hay que sumar el mensaje de WhatsApp que envió el portavoz de los ‘populares’ del Senado, Ignacio Cosidó, en el que se presumía que con este nombramiento se podría controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo -la que preside Marchena- “desde detrás”.

El incidente de recusación recuerda que este acuerdo generó la “sorpresa de la magistratura, así como de la ciudadanía”, de tal modo que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) anunció que impugnaría este nombramiento, si se llegaba a producir, ante la Sala Contencioso-Administrativo del alto tribunal, pues el nombre de la persona elegida se llegó a conocer antes de que los vocales, que son los que deben elegir al presidente del CGPJ, fuesen designados.

Aunque Marchena renunció a ser candidato para ponerse al frente del órgano de gobierno de los jueces, los abogados de Forcadell y Simó entienden que los hechos acontecidos “implican una gravedad extrema en términos de independencia judicial”.

Cosidó

Explican en su escrito que las “manifestaciones expresadas en el mensaje hecho público se infiere un supuesto control de dicho partido político respecto a la actuación de quién sería el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de administración del Poder Judicial”. En este sentido, reproducen el mensaje y destacan que hay expresiones como “el PP tiene 9 vocales + el presidente” o “ponemos a un presidente excepcional”.

Todo ello “implica necesariamente que con anterioridad a la publicación de dichas noticias” Marchena “habría confirmado la aceptación de dicho cargo”, añade el escrito.

Para incidir en la vinculación del magistrado con la formación política, los letrados subrayan que el PP mostró “desinterés” en renovar el CGPJ tras la renuncia de Marchena. Además, afirman que los “miembros y máximos dirigentes” del partido “vienen manifestando, de manera pública y notoria, su voluntad y deseo” de que los líderes del ‘procés’ sean condenados por los delitos objeto de acusación, como es la rebelión y desobediencia.

Por último, si este incidente de recusación se admite a trámite, los abogados piden que Cosidó declare como testigo, al ser la persona que compartió el citado ‘whatsapp’ al grupo de los senadores ‘populares’. También indican que el portavoz del PP en el Senado vulneró la presunción de inocencia de los acusados al publicar en Twitter un mensaje en el que se refirió a ellos como “golpistas”.