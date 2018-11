Dos encapuchados asesinan a una mujer rumana en la localidad aragonesa de Movera

La mujer de 28 años ha recibido un disparo en la puerta de su casa ante la presencia de una familiar Los encapuchados estaban esperando a la víctima y dispararon solo una vez por lo que todo apunta a criminales profesionales

Una joven de 28 años, de nacionalidad rumana, ha fallecido tras recibir un disparo por unos encapuchados que la esperaban a las puertas de su casa, en Torre Urdaíz, en el término municipal del barrio rural de Movera. El suceso ha tenido lugar este miércoles, cuando la joven María, que el próximo mes de diciembre cumpliría 29 años, se dirigía en compañía de su hermana a la vivienda donde residen con sus padres. Dos personas con la cara tapada se acercaron a ella, le propinaron un disparo certero y cayó abatida. “El tiro ha sido prácticamente mortal, ha enrtado por el costado y la bala parece que le ha alcanzado el corazón”, han apuntado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón. Los dos encapuchados abandonaron el lugar a pie y a la hermana “que pudo ver algo, no le hicieron nada”, han detallado las citadas fuentes. El Grupo de Homicidios del Cuerpo de la Policía Nacional en Aragón investiga esta muerte violencia y barajan varias hipótesis que, de momento, prefieren no comentar, aunque “apunta a un ajuste de cuentas”. Hasta el momento no hay detenidos y con los resultados de la autopsia se espera disponer de más datos que ayuden a esclarecer esta muerte por arma de fuego.

La forma de proceder de los criminales apunta a que se trata de hombres bien preparados y con formación en el uso de armas de fuego. La estaban esperando, no dispararon a nadie más y sólo apretaron el gatillo una vez. Sabían perfectamente lo que hacían y actuaron con mucha frialdad y sin dejar en el lugar más pruebas que la bala con la que acabaron con la vida de la mujer. La víctima no tenía antecedentes conocidos y aunque se baraja el ajuste de cuentas no se sabe qué relación podía tener con bandas de delincuentes.