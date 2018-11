El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a dejar claro que su preferencia en cuanto a un hipotético pacto de gobierno tras los resultados de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre es Ciudadanos y ha señalado que su formación estaría dispuesta a tal acuerdo aunque no fuese la lista más votada porque no puede “salir al ring con una mano en la espalda”.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el líder del PP ha explicado que su partido estaría de acuerdo en juntarse con Ciudadanos para gobernar Andalucía aunque no fuese el partido más votado y el PP haya defendido que fuera la lista más votada la única que pueda formar gobiernos.

“Se presentó una ley electoral una semana antes de las elecciones para a volver a pedir al Congreso si apoyaba que sólo pudiera gobernar la lista mas votada, como la cámara lo rechazó, lo que yo no puedo es salir a ring con una mano en la espalda”, ha dicho Casado.

Preguntado por si cree que Ciudadanos podría superar en votos al PP-A, al presidente popular ha aseverado que el partido del candidato Juan Marín “no” les van a “derrotar” y lo que espera es que los resultados de los comicios permitan “derrotar” a Susana Díaz para volver a situar a Andalucía “en lo que se merece, que es estar a a cabeza de España y no en estos 40 años en blanco y negro en los que la ha sumido el PSOE”.

En este punto, Casado ha relatado que en Andalucía “hay un 25 por ciento de paro, pobreza y casos de corrupción escandalosos” además de listas de espera sanitarias y resultados en educación que “son peores que en otras Comunidades Autónomas” y, ante esto el gobierno de Susana Díaz “algo tendrá que ver”.

Así, para el líder del PP, aunque los andaluces sean “personas estupendas y con los mismos condicionantes personales que cualquier otro español”, es probable que lo que exista sea un ejecutivo que “no está sacando partido de las potencialidades de la tierra”.

Por eso, Casado ha reiterado que lo que quiere tras las elecciones es “hacer una mayoría alternativa de gobierno” que encaja con la hipótesis de sumar con Ciudadanos al ser una fuerza que “ya está” en el Parlamento andaluz y con la que el PP ya ha alcanzado acuerdos de gobierno en otras comunidades.

En este punto, y preguntado por si pedirá a Vox su apoyo si este partido logra representación en Andalucía, Casado no ha querido hablar de esta fuerza, al igual que no habló de Podemos “cuando no había sacado un escaño” en el Parlamento Europeo, por lo que se ha limitado a contestar que lo que valora es “lo que hacen los partidos con representación parlamentaria”.