La videoteca deja de nuevo en evidencia a Pedro Sánchez. Esta vez el presidente del Gobierno ha necesitado sólo cuatro días para rectificarse a sí mismo sobre cómo gobernaría en el caso de no sacar adelante los presupuestos.

“Si hay respaldo parlamentario para poder presentar los Presupuestos en diciembre, perfecto. Y si no, pues nos iremos a modificaciones de reales decretos de los presupuestos heredados de la época de Rajoy“, señaló el dirigente socialista el pasado 16 de noviembre, durante una rueda de prensa tras finalizar la XXVI Cumbre Iberoamericana en Antigua (Guatemala).

Hasta el pasado viernes, el plan del Ejecutivo de Sánchez, que ya reveló OKDIARIO en verano, consistía en prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 de Mariano Rajoy y gobernar con la aprobación de decretos-ley para contentar a sus socios de Podemos y los partidos separatistas.

Sin embargo, Sánchez este martes ha rectificado y ha dejado la puerta abierta a un posible adelanto electoral en caso de que no logre sacar adelante los Presupuestos pactados con Podemos: “Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura, pues se ve acortada“.

“Pero insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país. No lo voy a hacer ni en aras del interés de mí partido ni por supuesto porque me lo indique este partido o aquel otro partido. Lo haré en torno al interés general del país”, ha añadido Sánchez durante la jornada de The Spain Summit celebrada en Madrid.

“O presupuestos o elecciones”

No es la primera vez que Sánchez queda en evidencia con respeto a este asunto. Hace ocho meses, cuando el secretario general del PSOE se encontraba en la oposición, instó a Mariano Rajoy a convocar elecciones en caso de que no pasara una moción de confianza en el Congreso en caso de que no lograra aprobar sus presupuestos.

“O presupuestos o elecciones. Si Rajoy no aprueba los Presupuestos le exigiremos que se someta a una cuestión de confianza. Si la pierde, no tendrá excusa para no convocar elecciones“, afirmó Sánchez el pasado 5 de marzo en una rueda de prensa en la sede de Ferraz.

Pedro Sánchez le reprochaba al entonces líder del PP que gobernar “no consiste en vivir en La Moncloa”. “Es la responsabilidad del presidente del Gobierno, primero, saber que un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada, que gobernar no consiste en vivir en La Moncloa, que gobernar consiste en sacar adelante soluciones a los problemas reales de los ciudadanos”, añadió el actual jefe del Gobierno.