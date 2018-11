Trillo niega sobresueldos y asegura que no conoce “ningún tipo de caja” en el PP

El presidente del Congreso, ex ministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo ha asegurado este martes ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal de su partido que nunca cobró sobresueldos en dinero negro del PP y que no conoce “ningún tipo de caja” ni de cuentas paralelas en su organización.

Trillo, que ha llegado a la reunión de la comisión de investigación acompañado de la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha indicado que sí percibió “retribuciones complementarias” o “complementos de sueldo” convenientemente declarados a Hacienda.

Según su relato, dejó de cobrarlos cuando fue elegido diputado por primera vez en 1989, y los volvió a percibir, habiendo dejado ya el Gobierno, entre 2008 y 2012, cuando fue nombrado por Mariano Rajoy para ocuparse de coordinación de Derechos y Libertades Públicas del PP.

El también exembajador de España en Londres ha comentado que no ha tenido “nunca” responsabilidades financieras en el PP. “No conozco las cuentas ni ningún tipo de caja”, ha aseverado, antes de añadir que le parece “normal” que los secretarios generales del partido hayan negado también conocer esas cuentas paralelas porque no era su función y que los órganos de dirección no cuestionaran la financiación porque era “visada” por el Tribunal de Cuentas.

Pago al defensor de Naseiro

Trillo se ha desvinculado de los supuestos pagos en negro en el PP cuando se le ha preguntado por una anotación del ex tesorero Luis Bárcenas, quien declaró que fue el exministro quien ordenó en 1990 el pago de un millón de pesetas a Manuel Cobo del Rosal, defensor del anterior tesorero Rosendo Naseiro.

“Yo no sé qué es esa ‘caja b’. ¿Usted cree de verdad que si existiese una caja era como las huchas del Domund que estaban a las puertas del partido?”, le ha preguntado al portavoz de ERC en la comisión, Gabriel Rufián.

Durante la comparecencia de Trillo ha salido a relucir la dimisión de María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP a cuenta de unas grabaciones en la que le encargaba trabajos al excomisario José Manuel Villarejo.

Trillo ha explicado en respuesta a la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera, que no conocía esas conversaciones, los encargos, ni esas supuestas “estrategias” respecto al caso Gürtel, en el que él defendía al partido. Además, ha dejado caer que le parece “correcta” la decisión de Cospedal de dejar la política por esa cuestión.

Se define como “hombre de leyes” y no de “cloacas”

También ha recalcado que no conoce a Villarejo, pero que sabe que el excomisario no le “quería” porque él siempre ha actuado “con las leyes”, “no con la Policía, ni menos con las cloacas del Estado cuando se está todavía activo en la Policía”.

“A este tipo de personas las he tenido que sufrir mucho y estoy muy orgulloso de seguir contando con su antipatía”, ha rematado el expresidente del Congreso, quien también ha confesado que no tiene “ningún entusiasmo” por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Lo ha hecho cuando se le ha recordado que ésta unidad de investigación sostiene que recibió 36.000 euros después del accidente del Yak-42 y que con esa caja se pagó la defensa de algunos militares implicados.

Tras calificar de “exceso” que se intente vincular la supuesta financiación ilegal del PP con el caso de aquella “tragedia” en la que murieron 62 militares españoles, Trillo ha indicado que no tiene “mal concepto” de la Policía Nacional, pero sí de “comisarios al frente de la UDEF”.

“No puedo aceptar que un comisario al frente de una investigación de la UDEF llame al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para notificarle un auto de la Audiencia Nacional sin garantías de formalidad. Este tipo de personas no me gustan nada”, ha remachado.

La UDEF tampoco le gusta porque sostuvo “barbaridades” como que él llegó a cobrar 200.000 euros en negro en seis años en el PP, lo que, ha incidido, es “rotundamente falso”.

Además de a la UDEF, se ha referido a “la otra”: “Ni me gusta la actuación de la Policía Judicial de algunos comisarios de la UDEF ni algunas actuaciones de la Policía Judicial ni del grupo de la Guardia Civil que trabaja para ellos”, ha deslizado sin dar más detalles.

Eficaz colaboración con Rubalcaba

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha preguntado si, tras la sentencia sobre la primera etapa de la ‘Gürtel’ del pasado mes de mayo, sigue sosteniendo que el caso fue “un montaje” del exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tras sacar pecho de su “muy eficaz colaboración” con Rubalcaba que dio origen el Pacto Antiterrorista, Trillo ha puntualizado que sostuvo en su momento que la ‘Gürtel’ fue una “operación” porque siempre “tuvo la impresión de que detrás de la incursión del ‘caso Gürtel’ había otras cosas que luego se han confirmado con las cintas que se han conocido ahora”.

Se refería a las grabaciones en las que parecen Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado. “Quizá ellos no podrían aclarar más sobre todo esto”, ha apuntado.

Respecto a la sentencia de la Gürtel, el exministro ha recordado que a él no se le cita “ni una sola vez” que no es firme y que, además, no incluye una “condena” a su partido.

Por otra parte, Trillo ha negado que su nombramiento como embajador en Londres fuera un pago de Rajoy por los “servicios prestados” al PP y ha dicho que no podía saber a qué servicios se refería exactamente el expresidente del partido cuando se los

agradeció verbalmente pero sin entrar a “calificarlos”. “Yo qué sé a qué se refiere un gallego cuando dice eso”, ha soltado.

En otro momento ha negado “rotundamente” que favoreciera a determinadas constructoras como ACS y Dragados para que participaran en la reconstrucción de Iraq tras la guerra en la que España colaboró como miembro del ‘Pacto de las Azores’.

“No es mi caso, por ahí no me van a coger, lo intentaron pero lo vio todo el Tribunal de Cuentas y no favorecí a ninguna empresa”, ha recalcado ante la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera.