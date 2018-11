Últimas noticias de hoy en España, lunes 19 de noviembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del lunes, 19 de noviembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad de hoy pasa por las grabaciones de Villarejo al chófer de Bárcenas en las que le explica cuál es la situación de el ex tesorero en la cárcel y el pacto de Podemos con ERC para proponer al abogado independentista Simeó Miquel como candidato jurista al Consejo General del Poder Judicial.

Así se grabó Villarejo controlando al chófer de Bárcenas: “Haré las gestiones oportunas para tu jefe”

La Unidad de Asuntos Internos (UAI), a partir de las cintas y pendrives que le fueron intervenidas a Villarejo en los registros en su domicilio cuando fue detenido hace ahora un año, ha puesto a disposición del juez Diego de Egea grabaciones que implican al propio Villarejo, al comisario Enrique García Castaño y a la cúpula del Ministerio de Interior.

El chófer de Bárcenas trabajó un día en su destino policial: Cosidó lo volvió a enchufar a las 24 horas

El chófer de Luis Bárcenas tan sólo tuvo un día de trabajo en su destino concedido de forma oficial y normal por la Policía. Tras ser enchufado por Interior en la Policía como pago por sus servicios como topo en la operación para retirar de circulación documentos en poder del ex tesorero, Ignacio Cosidó autorizó una orden de comisión especial de servicios que hizo que, con un solo día de trabajo en Cataluña, Sergio Ríos pasase a uno de los destinos más deseados de los agentes de la Policía Nacional: el de la Brigada Móvil.

Podemos pactó con ERC proponer al abogado independentista Simeó Miquel para el CGPJ

Podemos incluyó al abogado separatista Simeó Miquel en su lista de candidatos juristas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una maniobra pactada con Esquerra Republicana (ERC), según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias.

Doce fiscales piden salir ya de Cataluña por el “insoportable acoso” del separatismo

La fuga de cargos judiciales en Cataluña continúa por el “insoportable acoso” del separatismo. Si hasta ahora las peticiones de salida habían afectado a jueces y magistrados, ahora son ya los fiscales los que han solicitado destinos cercanos pero fuera de la comunidad autónoma tocada por el golpe separatista. Los 12 fiscales han solicitado ya plaza, principalmente en Alicante, Valencia o Murcia.

Pelea en el Gobierno: Calvo quiere que la Vicepresidencia de la UE sea para Planas y no para Calviño

Moncloa ha iniciado ya las negociaciones para lograr una plaza de vicepresidente en la UE. La mejor posicionada para ocupar ese puesto es Nadia Calviño. Pero las disputas no han tardado en surgir. Calviño no es una mujer de partido, y que un premio como el puesto de vicepresidente europeo no vaya para un miembro ‘pata negra’ del PSOE no gusta en determinados sectores, por ejemplo, en el de Carmen Calvo, que tiene otro candidato para ocupar un puesto de comisario o vicepresidente en Bruselas: el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Sánchez quiere quitar de la Constitución la pena de muerte en tiempos de guerra cuando está ya abolida

La última ocurrencia del PSOE de Pedro Sánchez está ya encima de la mesa: eliminar de la Constitución la pena de muerte en tiempos de guerra. Los equipos jurídicos del partido en el Gobierno lo exhiben como una prioridad, cuando resulta que la redacción de la Constitución ha quedado ya trastocada: fue abolida en 1995 por medio de una Ley Orgánica.