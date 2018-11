Dani Mateo ataca a OKDIARIO por identificar su ‘humor’ con sonarse los mocos en la bandera de España

El ‘cómico’ Dani Mateo ha arremetido contra OKDIARIO por publicar la entrevista que concedió a Catalunya Ràdio en la que amenazaba con irse de España si no le dejaban mofarse de la bandera nacional. “No quiero que me retraten como a un tío que odia España”, ha afirmado este lunes Mateo en las redes sociales.

“Lo único que quiero es poder reírme de nuestras cosas, como me río de mí, de mi familia y de TODO”, añade el ‘cómico’ en el mismo mensaje colgado en su perfil de Twitter.

Y 5) Perdón por la turra. Pero necesitaba aclarar algunos puntos. No quiero que me retraten como a un tío que odia España. Lo único que quiero es poder reírme de nuestras cosas, como me río de mí, de mi familia y de TODO. PD: Espero que le devuelvan la cuenta a Frank Cuesta. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 19 de noviembre de 2018

Esta reacción de Mateo se debe a la noticia que publicó OKDIARIO el pasado sábado sobre su entrevista a Catalunya Ràdio en la que trató de justificar la ofensa que hizo en su programa ‘El intermedio’ sonándose los mocos con la bandera de España, a la que luego llamó “trapo”. ‘Dani Mateo amenaza con irse de España si no le dejan sonarse los mocos con la bandera’, fue el titular de esta noticia sin entrecomillar y al que Dani Mateo ha mostrado su rechazo afirmando que se trataba de un “chiste”.

“No me iría a Bélgica ni de coña. No es lo mismo decir “si no me dejan hacer mi tipo de humor… (Qué hago? )… Tendré que irme a Bélgica como Valtonyc” (Chiste)“, ha señalado el ‘humorista’ en otro mensaje en el que adjunta una pantallazo de la noticia publicada por este periódico.

2) No me iría a Bélgica ni de coña. No es lo mismo decir “si no me dejan hacer mi tipo de humor… (Qué hago? 🤷🏻‍♂️)… Tendré que irme a Bélgica como Valtonyc”. (Chiste), que decir: pic.twitter.com/hHZefEUaqB — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 19 de noviembre de 2018

Las declaraciones textuales de Dani Mateo en su entrevista del pasado sábado fueron las siguientes: “Si España dice que la bandera no se toca, que no se puede jugar con ella, entonces a lo mejor el siguiente paso es no admitir La vida de Brian, porque es más sagrado una cruz que la bandera, ¿no? ¿Y cuál será el siguiente paso?, ¿cerrar los teatros? ¿Sólo harán comedia Bertín y Arévalo? Que me parece bien pero, ¿sólo se podrá hacer ese tipo de comedia? Pues entonces que lo digan, porque a lo mejor lo que tendré que hacer es marcharme. No sé si quiero vivir en un país donde no se puede hacer mi tipo de comedia. Si un juez me dice que no puedo hacer humor con la bandera, quizás me marcho a Bélgica, como Valtònyc. Si sigue así cojo las maletas y me marcho”.

Mateo ha acusado a OKDIARIO de “sensacionalista”, así como de dar “miedo” y “asco”. “Esta forma de retorcer la información para extraer titulares que hagan clickar a la gente se llama sensacionalismo”, ha apuntado en su perfil de Twitter.

4) El periodismo de hoy en día da MIEDO y ASCO. Esta forma de retorcer la información para extraer titulares que hagan clickar a la gente se llama… pic.twitter.com/yPbyGhcD5t — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 19 de noviembre de 2018

En otro tuit escrito en este hilo, el ‘cómico’ ha afirmado que “me encanta España. Es mi país, está lleno de gente cojonuda y, al menos hasta hace poco, nos reíamos de todo. Sobretodo de nosotros mismos”.