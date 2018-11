UPN traiciona al PP y se abre a negociar los Presupuestos con Sánchez

El diputado de UPN Íñigo Alli se ha mostrado hoy dispuesto a negociar los Presupuestos Generales de 2019 con el partido socialista si se ponen en contacto con ellos, aunque a cambio de una serie de condiciones. La formación navarra se desmarca así del PP, quien ha sido siempre su socio preferencial y con quien se reunió incluso el miércoles en la mesa de constitucionalistas impulsada por Pablo Casado.

Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos celebrada para que compareciera la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Alli ha puesto como condición que se cumpla el objetivo de déficit público y se reduzca la deuda.

Además, ha pedido que no se incrementen los impuestos, como a su juicio ocurre en Navarra, y que no aumente el gasto por encima de lo necesario.

Otras reclamaciones pasan por abonar las partidas de inversión en Navarra previstas en los presupuestos de 2018 y emprender nuevas inversiones en la región.

Junto a esto, ha exigido un compromiso firmado por el que el partido socialista navarro (PSN) negociaría, tras las elecciones autonómicas de mayo, con las fuerzas constitucionalistas para configurar un gobierno.

Discrepancias con el PSN

Precisamente tras la reunión de constitucionalistas el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha criticado que “UPN, una vez más, se suma al PP, en este caso para ir contra el Gobierno de España del PSOE, entrando así en la estrategia de confrontación de las derechas, que se dedican a decir que defienden España al tiempo que apuestan por políticas económicas de austeridad y recortes en los servicios públicos ¿Eso es defender España?”.

Alzórriz ha indicado, en un comunicado, que “a España se le defiende haciendo políticas para las personas, como hace el Gobierno de Sánchez, y no envolviéndose en banderas ni creando un clima de tensión social que no conduce a nada positivo y que pone en riesgo la convivencia en un país que es plural”. “Algo que la derecha nunca ha entendido porque tiene una visión sesgada de la realidad y quiere un país homogéneo donde la diversidad quede anulada”, ha opinado.

El socialista ha señalado que, “otra vez más, UPN se pone en la foto de la confrontación en lugar de situarse en la foto de las políticas para las personas y para el progreso”. “Cada cual decide dónde y cómo quiere estar. Y las derechas han decidido ir de la mano contra el Gobierno de España porque no asumen que hay millones de españoles y españolas que no quieren gobiernos de derechas y no asumen la pérdida del poder ni saben hacer oposición constructiva. Ni en España, ni en Navarra”, ha indicado.

A su juicio, “es lamentable que UPN prefiera estar con el partido de la corrupción a estar con el partido que propone subir el SMI, destinar más dinero a dependencia y a pensiones, que impulsa la I+D+i y la educación pública, o que acaba con impuestos injustos como el que gravaba el autoconsumo de renovables o el que obligaba a los clientes a pagar el impuesto de las hipotecas”.