González sobre la fuerza de Iglesias en el Gobierno: “Si fuera presidente no me gustaría”

Además, ha indicado que “participar o no en una coalición viene determinado, no por la personalidad individual de cada cual, sino por la convergencia o divergencia de los proyectos que presentas para tu país”. “Esto es lo que lo condiciona, no la simulación que puede hacerse en un momento o en otro”, ha añadido González en un desayuno informativos de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla al que, entre otros representantes políticos, ha acudido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Relación tensa con Iglesias

A la pregunta de si incluiría a Iglesias en un gobierno, ha contestado que no cree que el líder de Podemos “guste mucho de mí”, al igual que le puede ocurrir a él en sentido contrario, pero se ha declarado “dispuesto a hablar con todo el mundo”, aunque “hay algunos elementos que podrían ser esenciales que lo harían muy difícil, salvo que hubiera convergencia de posiciones”.

De igual modo, sobre la visita de Iglesias a la cárcel a entrevistarse con el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras mientras se negociaban los Presupuestos Generales del Estado, González ha apuntado que “cada uno puede hacer lo que quiera con su tiempo” y en todo caso él ha oído a varios representantes del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez aclarar que el líder de Podemos no actuaba por “encargo” del Gobierno.

En todo caso, ha llamado la atención acerca de que cuando Iglesias salió de entrevistarse con el lehendakari, Iñigo Urkullu, indicó que “nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora le toca mover ficha al Gobierno, también en materia presupuestaria”. “¿Qué es lo que no era ese ‘también’, que parece ser el centro de lo que habla? ¿Será la construcción de una plurinacionalidad de autodeterminación boliviariana?”, se ha cuestionado González.