Chaves sólo responde al PP para negar la financiación irregular del PSOE

El expresidente andaluz Manuel Chaves no ha contestado a ninguna de las preguntas formuladas desde el PP por parte del senador Luis Aznar en la Comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senado.

Chaves ha alegado que puede perjudicar a su defensa en el juicio de los ERE, pero al final de su comparecencia ha defendido que en el sumario de esta causa, al que se ha referido el ‘popular’, no figura “rastro, indicio, o prueba” de que el PSOE-A se haya financiado irregularmente.

“He sido convocado por el presidente del Senado a esta comisión, estoy incurso en proceso judicial en la Audiencia Provincial de Sevilla y no voy a contestar a ninguna pregunta que entienda que pueda perjudicar mi defensa”, ha señalado Chaves tras una primera intervención del portavoz del PP, quien ha manifestado “respeto” ante esta decisión, aunque que ha señalado que no iba a dejar de preguntar ni de realizar su intervención.

Aznar ha insistido en preguntarle al expresidente de la Junta por el caso de los ERE, que es un caso que “no juzga la financiación del PSOE” pero que sí pone de manifiesto “indicios claros” de que los fondos “fraudulentos” que se desviaron podrían haber ido a financiar al PSOE andaluz por otro lado. Así, el senador ha nombrado algunas de las conclusiones que la Fiscalía ya ha presentado en torno al caso de los expedientes de regulación, como que “no existe la más mínima duda” de que se desviaron fondos a fines “alejados” del servicio público.

Tras esto, Chaves ha pedido al senador que, a la vista de que “se conoce el sumario” y las conclusiones tanto de la Fiscalía como de la acusación particular ejercida por el PP, le diga en qué parte de dichos documentos aparece un “dato, indicio o prueba” de su implicación en una posible financiación irregular del PSOE-A. De hecho, ha defendido que en ninguna parte del sumario de los ERE aparece una referencia una posible financiación irregular de su partido.

“En ningún momento se ha encontrado ningún dato, indicio o prueba de financiación ilegal del PSOE; no se ha encontrado ningún indicio dato o prueba sobre fondos para las reformas de la sede central del PSOE; no hay ninguna prueba de presunta financiación ilegal de campañas del PSOE; no hay ningún dato, indicio o prueba de que se hayan pagado sobresueldos a los dirigentes del PSOE y no se ha encontrado ninguna caja B del PSOE”, ha dicho Chaves, queriendo hacer referencia a casos en los que sí está envuelto el PP.

Tras esto, lo último que ha señalado Chaves es que ha tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo en el Senado tanto cuando fue senador como cuando ostentó cargos en el gobierno central y, por ello, siente un “profundo respeto” ante esta institución por ser “muy importante y básica” para la estructura del Estado. Sin embargo, ha lamentado que algunas actitudes “deleznables” sean “incompatibles” con la “dignidad” de esta cámara.

Las últimas palabras de Chaves han sido replicadas por Aznar, quien ha dicho que el expresidente “lo había estado haciendo bien hasta el final” pero se ha “torcido”. Además, le ha respondido que si tuviera alguna prueba la presentaría ante los tribunales, no ante él. “Ha sido usted en que ha mencionado a la sede central del PSOE y sobresueldos, pues habrá que investigar eso”, ha añadido, al tiempo que ha dicho es posible que solicite que el expresidente vuelva de nuevo una vez el proceso en el que está inverso esté “cerrado” porque sería “oportuna” y “útil” la aportación que pudiera hacer cuando “no tenga disculpa”.

Las preguntas de Aznar

Aunque las preguntas de Aznar no han sido contestadas, él ha continuado interpelando al expresidente de la Junta. Así, el popular ha relatado que las conclusiones de la Fiscalía sobre los ERE exponen que se procedió al pago de ayudas, por parte de la Junta de Andalucía, de manera “opaca”, sin “transparencia” y “al margen de la legalidad” a empresas que después, según ha apuntado, podrían haber “devuelto el favor” al PSOE andaluz dándoles dinero.

“Lo que nos sorprende es que nadie detectase ninguna señal de alarma en diez años”, ha apostillado el senador Luis Aznar

“Lo que nos sorprende es que nadie detectase ninguna señal de alarma en diez años”, ha apostillado el senador, quien ha solicitado a Chaves que, sin pronunciarse sobre si conocía los hechos o no porque eso no lo puede responder por el momento procesal en el que se encuentra, opinase sobre qué mecanismos se podían haber puesto en marcha para evitar que se dieran este tipo de irregularidades en la concesión de ayudas públicas.

El senador ha continuado que son los tribunales los que dicen que el caso de los ERE es un “escándalo” y, en su opinión, puede existir una vinculación entre el dinero que desvió la Junta a determinadas empresas “afines al PSOE” y favores económicos que, según ha dicho estas podrían haber dado al mismo partido. “Es normal que haya reuniones con empresas y sindicatos, lo que para es que se llega a extremos y algo ha fallado en cómo se dio ese dinero para regatear la legalidad”, ha espetado.

De nuevo, ha reiterado que “hasta el año 2015 era legal que una persona o una empresa diera dinero a una organización política” y, por eso, le ha preguntado a Chaves si conocía a alguna de las empresas que se beneficiaron de ayudas de la Junta y que “contribuyeron después de financiar al PSOE” a modo de “devolución de favores”. “Nosotros estamos en el derecho, a partir de estas dudas, de pensar que en buena medida esto fue así”, ha dicho, al tiempo que ha añadido que esto no son “sospechar infundadas”.

Aznar ha invitado también a Chaves a “decir que el PSOE no se benefició ni un euro” de todo el asunto de los ERE y le ha preguntado por el tema de las sedes del PSOE en Andalucía, ya que Juan Lazas, uno de los “conseguidores” de los ERE dicho que la sede de su pueblo se había “pagado con dinero público”. Según el senador, esto es algo que ha quedado “acreditado” en un juicio y es algo que también denuncia el Tribunal de Cuentas, además de que, según ha dicho, es un caso que afecta a Chaves porque se remonta a su época de secretario general socialista.

El “agujero negro” de las sedes

“El PSOE tiene un agujero negro en la declaración de sus sedes”, ha afirmado el senador popular, que ha recordado que uno de los comparecientes que también fue llamado a la comisión aseguró que el tema de las sedes socialistas estaba “endemoniado” manteniendo durante su comparecencia un discurso “imposible de poner en orden”. Para Aznar, esto también se puede poner de manifiesto que algunas de las sedes del PSOE en la comunidad “podrían haber sido financiadas por particulares”.

De nuevo, ha preguntado a Chaves si conoce que alguna de las empresas haya “pagado o ayudado a pagar” el mantenimiento de las sedes del PSOE en Andalucía y le ha vuelto a insistir en si le suena que alguna empresas que haya sido “financiada por el los ERE” se convirtiera a ser “financiadora del PSOE o de alguna de sus campañas electorales.

“Es fácil llegar a la conclusión de que estas empresas que recibieron cantidades millonarias de alguna forma fraudulenta, en algún momento tuvieran un agradecimiento con quien les ha dado ese dinero. Esa es nuestra sospecha y esa es la pregunta clave”, ha remachado Aznar, que también ha preguntado al expresidente sobre cuántos casos sobre corrupción han sido denunciados por la Junta o por el PSOE-A. “Ya se lo respondo yo, ninguno”, ha zanjado.

El senador ha resumido recriminando a Chaves que en su época de presidente, y en posteriores, “ha habido un descontrol de los fondos públicos por una “cuestión política” que ha desembocado en una “maraña de casos de corrupción con más de 200 causas abiertas” sobre una “red clientelar creada en torno al PSOE-A”. “Me duele estar ante una auténtica trama para desviar fondos públicos que iban para parados y empresas en crisis”, ha dicho el senador, quien ha concluido dando las gracias a Chaves porque “no a agradable” haber acudido a la comisión mientras está inmerso en un proceso judicial.