Dolors Montserrat sobre la encuesta andaluza: “No esperábamos menos de la cocina de Tezanos”

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha asegurado, sobre los resultados del barómetro del CIS publicados hoy, que su partido “no esperaba menos” de lo que ha calificado como “la cocina” del presidente de este centro, el socialista José Félix Tezanos, para las elecciones de Andalucía según la cual los populares serían los únicos en perder votos en la comunidad.

Según la encuesta preelectoral del CIS para Andalucía, publicada hoy, el PSOE tiene un 37,41 por ciento de estimación de voto, más del doble que al PP, que se disputa el segundo puesto con Ciudadanos en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, en las que Vox entraría en el Parlamento autonómico con un escaño.

Respecto a esta posible entrada de VOX en el Parlamento andaluz, Montserrat ha dicho, en declaraciones en el Congreso, que se verá el día de las elecciones, que es “lo importante”.

Además, ha criticado lo que considera la “cocina” de este barómetro, con datos como que un 80 por ciento de los andaluces no aprueban a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pero “en cambio le da un 47 por ciento de aprobación”.

Montserrat ha manifestado que desde el PP están “animados y a tope” para salir a ganar estas elecciones y terminar con 40 años de Gobierno socialistas en Andalucía. “Nosotros somos la garantía real de cambio”, ha afirmado.

Según la estimación de voto, el PSOE ganaría en todas las provincias, aunque perdería un escaño en Huelva -pasaría de 6 a 5- y está en juego uno en Jaén.

Casi un 30 % de los encuestados no saben o no contestan a quién votarán el próximo 2 de diciembre, mientras que un 11,4 % afirma que no votará y un 4,1 % que lo hará en blanco.

En cuanto a la valoración de los candidatos, todos están por debajo del 5, ya que la socialista Susana Díaz alcanza un 4,1 sobre 10, seguida del Juan Marín (Ciudadanos), un 3,5, Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), con 3,4 y el popular Juanma Moreno, con 3,1.