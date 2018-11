Torra y Urkullu se verán este miércoles para hablar de sus respectivas CCAA y comparecerán juntos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunirán este miércoles a las 14.30 horas en Ajuria Enea para abordar la situación política de sus respectivas Comunidades Autónomas, y a las 15.30 horas comparecerán juntos ante los medios de comunicación, ha informado el Govern.

Es la primera reunión entre ambos desde que Torra fue investido presidente de la Generalitat en mayo de este año, y la Generalitat ha explicado que no se ha celebrado antes por todo el trabajo que debió realizar para revertir los efectos del 155.

Quim Torra e Iñigo Urkullu se reúnen con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el aire: los votos de los independentistas catalanes y el PNV son claves para que salgan adelante, pero el presidente catalán, por su parte, ya ha avanzado de que no quiere ni entrar en una negociación.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha explicado este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno que Urkullu y Torra compartirán en su encuentro la necesidad de una reforma del modelo de Estado que “reconozca la plurinacionalidad”.

El Gobierno Vasco espera que sirva también para restablecer mecanismos e instrumentos de cooperación, de trabajo conjunto y de cooperación en ámbitos de interés común que ya han existido en el pasado, y que “es cierto que han menguado en los últimos tiempos”.

Mediación

El lehendakari jugó un papel clave en Cataluña en los últimos días de octubre de 2017, antes de que el Parlament declarara la república: medió en el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno central buscando un mecanismo -convocar elecciones catalanas anticipadas- para evitar la aplicación del 155.

El entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en contacto con el lehendakari, llegó a contemplar el adelanto electoral, pero finalmente dio marcha atrás, el Parlament declaró la república y el Gobierno central intervino la autonomía de Cataluña, que se prolongo 218 días -hasta principios de junio de 2018-.

El portavoz vasco ha explicado que Urkullu no se ofrecerá de nuevo para mediar en el conflicto catalán si no se lo piden Torra u otros interlocutores “con interés”, y Torra en las últimas semanas ha hablado de la necesidad de encontrar una mediación, pero que sea internacional.

Tras la reunión con Urkullu, Quim Torra se desplazará hasta San Sebastián para a las 17.15 horas reunirse con representantes de la plataforma Demokrazia Bai como los ex consejeros Joseba Azkárraga y Anjeles Iztueta; el ex secretario general del sindicato LAB Rafa Díez y el ex gobernador civil de Bizkaia Dani Arranz.

Cerrará la jornada con la conferencia ‘Cataluña: soberanía, democracia y libertad’, que será a las 19 horas en el centro Kursaal de la misma ciudad, y que organiza la plataforma cívica Gure Eusko Dago, que la Generalitat destaca que nació en 2003 con el objetivo de “activar el proceso político vasco”.