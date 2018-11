Podemos dice que sigue apoyando a Carmena aunque haya expulsado a 6 de sus ediles de confianza

Podemos no ve peligrar la candidatura de Manuela Carmena para revalidar la Alcaldía de Madrid en 2019 y sigue apoyando a la ex jueza, pese a suspender cautelarmente de militancia a seis ediles de su confianza, incluida la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre, por no someterse a las primarias lideradas por Julio Rodríguez.

Así lo ha asegurado hoy la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, quien en rueda de prensa ha explicado que le “entristece” la decisión tomada por los seis concejales que, según esta dirigente la suspensión cautelar se limita a formalizar.

Belarra no ve “peligrar ninguna candidatura” y defiende que Podemos siempre ha mostrado su total compromiso con la de Carmena y que, aunque es respetable la decisión de la ex jueza al “apostar por un equipo”, en Podemos quien quiera presentarse a las elecciones municipales debe pasar por primarias.

También fuentes cercanas al secretario general de Podemos en Madrid, el ex Jemad Julio Rodríguez, han indicado a Efe que la suspensión no cambia “para nada” la relación con Carmena y que seguirá habiendo conversaciones con la ex jueza. “Nosotros avanzamos en las primarias, vamos a hacerlas, y mantenemos la misma posición”, destacan estas fuentes.

El delegado de Economía y Hacienda de la capital, Jorge García Castaño, al que se ha abierto un expediente junto a Rita Maestre, José Manuel Calvo, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez, ha pedido hoy diálogo ante una “situación delicada” en el ámbito interno de Podemos, que a su juicio no perjudica ni a la gobernabilidad ni al equipo de Gobierno, que ve unido “como una piña”.

El concejal de Ahora Madrid, que ocupaba el puesto 11 en la lista que hizo que se rompiera el acuerdo con el ex Jemad, ha achacado el conflicto abierto en Podemos Madrid a “un problema de interpretación, de enfoque” en el seno de la formación morada sobre el “nuevo proceso”, la plataforma de Carmena.

El ex Jemad, que encabezaba la lista de la que se bajaron a última hora los concejales, tiene “un papel complicado al frente de Podemos Madrid en un proyecto que es mucho más amplio que Podemos y eso es difícil de gestionar”, según García Castaño.

Mientras que el responsable municipal ha defendido la reedición de una candidatura amplia donde las formaciones políticas estén lo más cómodas posible y junto a la sociedad civil, el ex Jemad ha hablado en Twitter de lealtad y juego limpio.

“La experiencia (que no siempre son los años) ayuda a ser comprensivo, a tratar de entender algunas conductas…pero, también, a valorar cada vez más la lealtad, la perseverancia, el camino recto y el juego limpio. Seguimos”, ha escrito Rodríguez.

En cambio, García Castaño no cree que los afines al ex Jemad “estén jugando sucio ni limpio” y ha confiado en reconducir la situación. “Vamos a intentar solucionarlo y a intentar tener la candidatura lo más fuerte posible”, ha defendido García Castaño en la Cadena Ser.

Desde Anticapitalistas han señalado como origen de los problemas la “personalización de un proyecto colectivo y plural en la persona de Manuela Carmena” y han exigido “primarias conjuntas, abiertas y proporcionales de todo el espacio que se identifica con Ahora Madrid”.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha esperado que la suspensión cautelar se resuelva cuanto antes y ha asegurado que necesitan tanto a Carmena como a su equipo. “Si Rita Maestre y el resto de compañeros no estuvieran en Podemos, sería una mala noticia”, ha sostenido.

Sin embargo, este martes no ha sido posible conocer la posición de la propia alcaldesa, de viaje en Berlín y hasta ahora tampoco ha hecho pública su postura la portavoz municipal, Rita Maestre, ya que la hasta ahora principal cara visible de Podemos en la capital ha cancelado su asistencia a una tertulia radiofónica.

La decisión de abrir un expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a los seis ediles de Carmena se tomó ayer en la ejecutiva regional a instancias de la Secretaría General del Consejo Ciudadano Municipal que dirige Julio Rodríguez y deja a Podemos con una única edil en el Ayuntamiento, Rommy Arce, de Anticapitalistas, ya que el resto están suspendidos.