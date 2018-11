El miembro de IU que incita al odio contra un redactor de OKDIARIO es profesor y acumula varias querellas

Alejandro Sánchez Moreno, el candidato de Unidos Podemos a la Junta de Andalucía por Sevilla que incita al odio y promueve el linchamiento de varios periodistas, da clase a menores de edad en varios institutos públicos. Además, acumula varias querellas por injurias y calumnias graves con publicidad.

Sánchez Moreno ha animado a los usuarios de las redes sociales a difundir datos personales, insultar y acosar al periodista de OKDIARIO Alejandro Entrambasaguas a las puertas de su casa, tras la publicación de su exclusiva sobre el fraude fiscal de Dani Mateo.

En la actualidad, según su propio perfil profesional, Sánchez compagina su labor en la Sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas de Andalucía con la docencia. Concretamente, impartiendo clases de Geografía e Historia a alumnos de Educación Secundaria. El último instituto en el trabajó fue el IES González de Aguilar de Ayamonte, en Huelva.

Alejandro Sánchez Moreno oficialmente no forma parte del cuerpo de profesores de la Junta de Andalucía. Es interino sin plaza y se encuentra en la bolsa de empleo. No tiene un destino fijo y se dedica a cubrir bajas y a sustituir a otros profesores durante meses.

El candidato de Unidos Podemos tiene además un expediente académico bastante mediocre. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, en el último examen al que se presentó obtuvo un simple aprobado.

Sánchez Moreno tiene causas pendientes con la Justicia por insultar y acosar públicamente a varios periodistas. A día de hoy, acumula varias querellas por injurias y calumnias graves con publicidad, odio ideológico, coacciones y amenazas.

De manera asidua, desprestigia a los profesionales que no piensan como él, protagonizando polémicos enfrentamientos, como sucedió con el periodista Edgar Sánchez o el analista político Rubén Pulido. También es habitual que promocione las reflexiones de Arnaldo Otegui a través de las redes sociales.

El candidato de Unidos Podemos al Senado por Sevilla se benefició además en 2009 de un Máster Universitario en Historia Contemporánea, pagado íntegramente con dinero público. Además, ha firmado un libro con Alberto Garzón, ‘La lucha por la unidad’.

Alejandro Sánchez Moreno utilizó su perfil de Twitter, con más de 30.000 seguidores, para animar a que los usuarios increpasen al periodista de OKDIARIO en la puerta de su casa, le fotografiasen y difundiesen “su imagen entre insultos a su persona”.

Todo ello, porque el periodista destapó en OKDIARIO que el actor Dani Mateo oculta dos viviendas en una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos.

El mensaje que Sánchez publicó en Twitter dice literalmente: “El miserable niñato que firma esto es @entrammbasaguas, y trabaja para OkCloacas. Si alguien sabe dónde vive, tenéis su permiso para hacerle una fotografía en su portal y publicarla entre insultos a su persona. Justo como él ha hecho con Dani Mateo”.

A la vista de la polémica, y pese a lo explícito del tuit, acusó a este diario de “manipulación” y rechazó que promoviese un “linchamiento” contra el redactor.

Hoy me ha tocado a mí. Ok Cloacas manipula un tuit mío y dice que promuevo el linchamiento a uno de sus periodistas cuando lo que denuncié, precisamente, es que este tipo señalase la vivienda de Dani Mateo. Lo que más me jode es que salgo muy gordo en esa foto.🤣🤣🤣 pic.twitter.com/X4Rg3rxfwd

