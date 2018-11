Iglesias: “Sánchez debería convocar elecciones si no saca adelante los Presupuestos”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido hoy que el presidente Pedro Sánchez “debería convocar elecciones si no saca adelante los presupuestos”.

Las palabras de Iglesias en La Sexta Noche constituyen un toque de atención, no sólo al presidente del Gobierno, sino también a sus socios independentistas: si se niegan a apoyar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no quedará mas remedio que convocar elecciones. Y pueden encontrarse con un nuevo Gobierno que no esté tan dispuesto a conceder el indulto a los golpistas de la Generalitat que cumplen prisión preventiva.

Durante la entrevista, Pablo Iglesias ha presumido de que su partido fue el que fraguó la moción de censura contra Mariano Rajoy y al PSOE “las cosas le vinieron hechas. Ahora el presidente se tiene que mojar para lograr la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos”.

No obstante, ha reconocido que si no hay acuerdo de Presupuestos Podemos estaría dispuesto a permitir que Pedro Sánchez siga gobernando, a golpe de decreto ley, si aprueba las medidas que le exige el partido morado. Por ejemplo, que el nuevo Decreto Ley sobre el impuesto de las hipotecas “tenga carácter recreativo para que los bancos devuelvan a las familias” el dinero pagado durante los últimos años por este concepto.

“Iría a ver a Casado a la cárcel”

Iglesias ha insistido en que su objetivo es convertirse en presidente del Gobierno: “Nosotros aspiramos a gobernar, pero ya no vamos a volver a ver un Gobierno formado por un solo partido, eso se ha acabado. O tenemos un Gobierno de extrema derecha, formado por el PP, Ciudadanos y eventualmente VOX; o un Gobierno en el que estemos nosotros“.

El secretario general de Podemos ha relatado durante la entrevista su visita al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners para negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Junqueras representa a una fuerza política que recibió muchos votos, la tercera en Cataluña, a mi entender no debería estar en prisión”, ha dicho.

“Si Pablo Casado un día entra en la cárcel y sigue siendo el presidente del PP, yo entraré en la cárcel para hablar con él“, ha amenazado. Iglesias se ha reafirmado en calificar de “presos políticos” a los golpistas de la Generalitat que cumplen prisión preventiva porque, ha afirmado, “están en la cárcel por razones políticas, en un país en el que hemos sufrido la impunidad de los corruptos”.

También ha elogiado la “altura moral” de dos de los golpistas, los expresidente de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart: “Han dicho que no quieren ser moneda de cambio en l negociación de los Presupuestos y yo lo respeto. Son dos demócratas, y un día la democracia española deberá homenajearles“.