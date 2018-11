Podemos llama “mafia” a OKDIARIO en un debate sobre periodismo sin periodistas

La obsesión de Podemos con los medios de comunicación y con OKDIARIO en particular está al alza. El secretario de comunicación del partido, Juanma del Olmo, protagonizó este martes una nueva charla sobre periodismo donde no ha intervenido ni un solo profesional de la materia. Además, en la obcecación con este periódico, el partido ha mencionado casi una decena de veces el nombre de la cabecera o el de su director, Eduardo Inda.

En el círculo de San Blas-La Peineta, Del Olmo cargó una vez más contra OKDIARIO. Consideró que es “una mafia” que difunde “fake news” que se dedica a “destrozar emocionalmente mediante el acoso” a los cargos de Podemos y que, en lugar de aportar información, OKDIARIO “comparte mentiras y odio sin complejos”.

Al mismo tiempo , admitió que “sin los medios no podríamos acceder a nuestro electorado” porque “son un actor político más”. “Hay que aprender a trasmitir los mensajes, saber llamar la atención”, agregó.

“Los medios no solo informan, influyen, cada vez hay más espacios de opinión. Tenemos que tener un diálogo permanente con los medios. Aunque no nos traten como al adversario no tenemos que alejarnos de ellos”, añadió.

Críticas a PP y C’s

Del Olmo acusó a “los políticos de Partido Popular y Ciudadanos” de “abrir la veda de compartir mensajes políticamente incorrectos”. “Después la ciudadanía hace lo mismo. Mientras, hay tabloides que hacen que se enfrente la gente, que rompen la convivencia, que insultan, y la gente lo reproduce”, agregó.

“No importa que haya gente que no pueda comer, se establece el marco de que hay que tener miedo a estas personas. Esto abre la puerta un lugar a muy feo para para nosotros es una oportunidad: establecer la nueva república. No solo como una jefatura del Estado sin corrupción, sino como una nueva institucionalidad”, declaró el hombre de confianza de Pablo Iglesias.

Villarejo

Otra constante en el discurso del ‘morado’ fue el excomisario, José Villarejo. Obviando que Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero se reunieron con el policía, el parlamentario dijo que le “escandalizan” los audios de María Dolores de Cospedal pero más aún que, según él, Villarejo desde la cárcel dice a tertulianos qué decir en televisión. “Me escandalizo cuando en las tertulias le dice a Inda qué decir, estamos hablando que las filtraciones de que las unos tabloides generan opinión pública tras estar hablando con los mafiosos”, apuntó.

Tras eso, a renglón seguido, añadió que hay que aprovechar la situación para echar a la Monarquía, basándose en las presuntas corruptelas precisamente desveladas por OKDIARIO a raíz de los audios de la princesa Corinna.

“Somos un punching ball”

Junto a Del Olmo, participaron en la charla los secretarios de organización de Podemos Comunidad de Madrid, Fran Casamayor (politólogo), y de Podemos Madrid ciudad, Maby Cabrera (comercial). El primero apostó porque “la política es el único arma que tienen los de abajo para conseguir sus objetivos”. Casamayor aseguró que “Podemos es el mayor seguro de que en España no caben Bolsonaros”.

Por su parte, Cabrera observó que saben que “la verdad está de parte de Podemos y cada vez que nos dan un palo, respondemos de manera firma y objetivo claro”. “Un régimen entero no estaría generando noticias falsas, no estarían perdiendo el dinero, si Podemos no estuviera fuerte”. “Saben que nos tienen que dedicar esfuerzo, nos van a dar como si fuéramos un punching ball pero nos atacan porque saben que sí que podemos”, añadió.