Un miembro de Podemos denuncia las triquiñuelas de Echenique para manipular primarias

Critica la imposición de nuevas reglas sin haberse votado Afirma que el partido juega incluso con el posicionamiento en Internet

Podemos se prepara para las elecciones municipales de 2019. Para ello, están celebrando primarias en todo el territorio español de las que saldrán como resultado los representantes del partido para los próximos comicios. Una de los requisitos que el secretario de organización Pablo Echenique ha impuesto es la necesidad de presentar 150 avales. Esta norma ha sido denunciada por un miembro del partido que considera que este nuevo sistema “es inventado, no ha sido votado y aprobado” y por lo tanto “constituye una clara vulneración al sufragio pasivo”.

La formación morada incluyó este apartado en esta edición del reglamento de primarias. La normativa no ha sido votada por sus militantes y, para muchos de ellos, supone únicamente un impulso del partido para potenciar las candidaturas oficialistas.

Se apoyan en varias razones. Una de ellas es la poca transparencia con la que el partido trabaja en este sentido, puesto que los avales no se publican posteriormente y no se puede certificar qué número de ellos ha obtenido cada uno. Este dato únicamente lo poseen los dirigentes.

Otro de los motivos es que en municipios pequeños es muy difícil conseguir esta cantidad de apoyos, puesto que muchas candidaturas no son aún conocidas y, al no contar con el apoyo de Iglesias, no tienen facilidad para hacerlo.

Félix M. Leis, candidato en San Sebastián, ha sido el propulsor de esta queja enviada a Echenique. Félix, que es uno de los firmantes del manifiesto Nuevo Impulso creado por la corriente de críticos hacia la cúpula del partido, añade que ha mostrado su rechazo al proceso en reiteradas ocasiones y que, finalmente, el 2 de Noviembre recibió contestación del “Comité Electoral, indicándome que el proceso seguía según lo previsto, ignorando los fallos que les indiqué”.

Además, denuncia que “el actual Protocolo de Primarias, según notificación de la Secretaría de Organización, se aprobó escasamente hace 5 meses”. Esta aprobación no ha sido consensuada por el “máximo órgano de Podemos, la Asamblea Ciudadana, de la que dimana la legitimidad de reglamentos y estatutos”. Es decir, Echenique e Iglesias impusieron este reglamento sin necesidad de apoyo.

El documento asevera que anteriormente para presentarse a un proceso interno únicamente hacía falta el aval del círculo (grupos en los que se organiza Podemos) correspondiente a cada candidato. Sin embargo, ahora Echenique ha cerrado el embudo, por lo que el critico considera que “exigir 150 avales individuales, antes de poder hacer la campaña, dar a conocer las ideas, proyectos, programa, antes del debate, antes de poder darse a conocer, es totalmente ilógico e injusto por incompatible con valores y anhelos declarados en Podemos como el de impulsar la participación”.

Trampas en posicionamiento

Asimismo, la carta enviada a Echenique se queja de que “cuando hay votaciones a primarias , el orden en el que aparecen las personas candidatas en la web es aleatorio”. Sin embargo, en este proceso ha habido un cambio en ese sentido ya que, según afirma, los candidatos preferidos por los dirigentes ocupan puestos más arriba en la página web del partido: “No hay más que leer las estadísticas de clicks en las primeras posiciones de resultados de búsqueda en Google, para comprobar la demostrada evidencia empírica de esta aseveración”.