¿Estará el Rey Juan Carlos en el Congreso en el 40 aniversario de la Constitución?

La incógnita sobre la presencia del Rey Juan Carlos en los actos conmemorativos de los 40 años de la Carta Magna sigue estando, a día de hoy, sin despejar. A pesar de que, por lógica, el Monarca que pilotó la transformación de España de una dictadura a una democracia plena, plasmada en la Constitución de 1978, no debería estar ausente de un acto como ese, su asistencia no está asegurada. Fuentes del Congreso de los Diputados, próximas a la Presidencia de la Cámara, informan que ignoran si don Juan Carlos estará finalmente en algunos de los actos que se están preparando para el próximo 6 de Diciembre y que la decisión está en manos de los responsables del Palacio de la Zarzuela. La invitación desde el Palacio de San Jerónimo a la Jefatura del Estado está ya hecha, aseguran desde el Congreso, pero aun no está determinado el formato del acto ni quienes intervendrán en el mismo.

Hay que recordar que hace un año largo, cuando se celebró en el Congreso de los Diputados el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, el Rey Juan Carlos no asistió al acto, lo que causó estupor en ámbitos políticos y también entre la opinión pública. La causa, según fuentes de la Casa del Rey, es que el anterior jefe del Estado prefirió no ir para no restar protagonismo al Rey Felipe, al igual que hizo el día de la proclamación de su hijo. Otra cosa fue que, más tarde, trascendió el gran enfado del Rey Juan Carlos al ver que en las Cortes estaba todo el mundo relacionado con la Transición, incluso las nietas de la Pasionaria, y él tenía que seguir la celebración desde un despacho de su residencia del Palacio de la Zarzuela.

De lo que pasó el año pasado se podía deducir que este año no se iba a prescindir del anterior Monarca en el 40 aniversario de la Carta Magna. Sin embargo, la publicación de unas grabaciones de Corinna Larsen, en las que formula graves acusaciones contra don Juan Carlos en el pasado mes de junio, ha provocado que la Casa del Rey haya decidido que el anterior Monarca haya desaparecido de la agenda real durante cinco meses. Lo hemos vuelto a ver en el festejo del 80 cumpleaños de la Reina Sofía, aunque de forma muy breve. Casi de pasada.

Así que habrá que esperar un poco más para ver qué deciden los responsables del Palacio de la Zarzuela acerca de un asunto que, aunque no tenga una gran trascendencia, sí será significativo de cómo es considerada una persona cuyo impulso fue decisivo para que España se convirtiera en una democracia plenamente homologada internacionalmente después de una larga dictadura de 40 años.