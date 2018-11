El PSOE carga contra Cospedal pero olvida a Delgado: “Deja su escaño por contratar a las cloacas”

El PSOE ha cargado este miércoles contra la ex ministra y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, después de que ésta haya anunciado que deja su escaño “para liberar al PP de cualquier ataque” tras conocerse sus reuniones con el ex comisario Villarejo.

“No se equivoque señora Cospedal, deja su escaño (lo de dimitir, también en diferido) por contratar las cloacas del Estado para obstruir a la justicia”, ha respondido el PSOE en un apunte en su cuenta oficial de Twitter.

Además, los socialistas han asegurado que tendrían que darse “muchas más dimisiones en el Partido Popular” si su presidente, Pablo Casado, quiere “regenerar” el partido.

En un extenso comunicado en el que ha anunciado su renuncia, Cospedal ha reclamado al PP que defienda a los suyos cuando son “injustamente atacados” y ha subrayado que ella no ha hecho “nada” de lo que se sienta “avergonzada”, sino que procuró conocer, “dentro de los límites de la ley”, la “problemática” que vivía entonces el partido, tras estallar el ‘caso Gürtel’.

El pasado lunes, Cospedal acudió a la sede del PP y, tras verse con la nueva dirección que preside Pablo Casado, anunció que dejaba el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en las últimas 48 horas había crecido la presión interna para que renunciara también a su acta de diputada, sobre todo tras los nuevos audios de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, asegurando a Villarejo que “el jefe” (en alusión a Mariano Rajoy) estaba al tanto de los encargos que iba a realizar al ex comisario.

Sin embargo, desde el PSOE no se ha hecho de momento ninguna referencia a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también ha aparecido recientemente en las conversaciones grabadas por el ex comisario Villarejo. En concreto, Delgado fue grabada en varias comidas con Villarejo en las que entre otras cosas el entonces policía le comentó que había montado una red de prostitución para conseguir información de varios altos cargos.