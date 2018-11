Casado tras los audios de Cospedal: “Rajoy no toleraría una práctica no ejemplar”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que tiene “plena confianza” en el ex jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy y está seguro de que no toleraría una práctica que se aparte de “la ejemplaridad”, después de que el marido de María Dolores de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, sostenga en una conversación con el ex comisario José Manuel Villarejo, que estaba al tanto de los encargos para espiar a varias personas.

A su llegada a Helsinki (Finlandia) para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo acompañado por buena parte de la cúpula del PP, Pablo Casado ha admitido que conversa con “mucha regularidad” con Rajoy sobre temas de Estado y europeos.

“Puedo decir que tengo plena confianza en Mariano Rajoy y estoy convencido que, al igual que estoy haciendo yo, no toleraría ninguna práctica que se apartara de la ejemplaridad”, ha manifestado Casado al ser preguntado si ha conversado con el expresidente en las últimas horas tras las revelaciones de ‘Moncloa.com’

Según ese diario digital, el marido de Cospedal y Villarejo comentan que Rajoy era conocedor de los encargos al ex policía y que contarían tanto con el beneplácito de la ex secretaria general del PP como de su “jefe”. “Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación”, afirma López del Hierro.

Apoyo a las decisiones

En cuanto a si le gustaría que Cospedal dejara su escaño tras la polémica por los audios de Villarejo -un paso que defienden miembros del PP en privado-, Casado ha dicho que la ex secretaria general “siempre ha hecho lo mejor para el partido”.

Así, ha saludado su paso de dejar el Comité Ejecutivo Nacional del PP, un puesto que él mismo le ofreció tras ganar el Congreso del PP a finales de julio. “Las decisiones que ha tomado cuentan con mi respeto y las decisiones que tome en un futuro, si así lo decide, también contarán con el apoyo de la dirección ‘popular”, ha agregado.

Preguntado entonces si va a solicitar a Cospedal que deje su acta de diputada, el líder del PP ha respondido que “ya ha dejado la Ejecutiva nacional” y ha agregado que agradecen ese “gesto” que “como ella ha dicho era para no perjudicar al partido”. “Lo valoramos porque ha tenido una trayectoria muy importante de actuación política no solo en Castilla-La Mancha sino en ministerio de Defensa y como número dos del PP”.

Dicho esto, Casado ha dejado claro que su “responsabilidad”, “obligación” y “compromiso” con los afiliados y votantes es que el PP que dirige no tenga “nada que ver con una conducta reprobable” que se aleje de la ejemplaridad. A su entender, han actuado “en consecuencia” en este caso.

EXIGE EL CESE DE DELGADO

Eso sí, ha avisado que el PP no va a aceptar “ningún doble rasero” y ha señalado que este jueves el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, puede cesar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras los datos que han conocido sobre sus almuerzos con Villarejo.

Así, ha dicho que Delgado “conoció delitos de prostitución, de posible abusos de menores en Colombia y que conoció de una trama que podría estar adulterando o construyendo pruebas para ir en ese momento contra el principal partido de la oposición”.

Exige el cese de Delgado

