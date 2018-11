Iberia abortó anoche el último vuelo de llegada a Asturias por fuertes rachas de viento que se vio obligado a regresar al aeropuerto de Madrid lo que ocasionó la anulación de la primera conexión del día con el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas que debía realizar la misma aeronave.

Fuentes de la terminal aérea han indicado a Efe que al no poder aterrizar a las 22:00 horas de ayer en el aeródromo asturiano por las fuertes rachas de viendo cruzadas, el avión no durmió en Asturias y, en consecuencia, no pudo hacer el vuelo de retorno a Madrid, a las 7:30 horas de hoy.

Esta incidencia ha dejado en el aeropuerto asturiano a decenas de personas que tenían previsto viajar a Madrid a primera hora de la mañana.