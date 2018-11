Últimas noticias de hoy en España, martes 6 de noviembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del martes, 6 de noviembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad de hoy pasa por el rechazo del Tribunal Supremo de expulsar a VOX de la causa del 1-O y la intención propagandística de Podemos con la exhumación de Franco.

El Supremo rechaza expulsar a VOX de la causa del 1-O como pedían los golpistas

El Tribunal Supremo no entrará en el juego de los separatistas. El ex presidente de Òmnium Jordi Cuixart planteó un recurso auspiciado por ERC para expulsar a Vox de la acusación popular. Pero el Supremo tiene ya tomada la decisión y no aceptará el recurso.

Podemos exige a Sánchez que la exhumación de Franco sea a plena luz del día y “sin complejos”

Podemos no oculta que persigue una intención propagandística con la exhumación de Francisco Franco. La formación de Pablo Iglesias ve en ese acto, en el Valle de los Caídos, una gran ocasión para el marketing y ‘autobombo’ en sus propios fines electoralistas. Una foto perfecta con un mensaje claro que ‘viralizar’ en sus redes y discursos: “que es un sistema democrático el que expulsa” al dictador.

Sánchez destina 4.000 millones más para beneficiar a los feudos del PSOE de cara a las autonómicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere destinar 4.000 millones extra a las comunidades autónomas. Un aumento de gasto que se registrará en los Presupuestos y que puede ayudar, y mucho, en la carrera electoral autonómica de esta primavera.

Podemos lleva dos años mintiendo sobre el destino final de las donaciones de sus cargos

El programa Impulsa, la iniciativa a la que los cargos públicos de Podemos dicen que dedican el excedente de sus sueldos (el restante a tres veces el salario mínimo), lleva dos años sin realizar ningún proyecto.

Un edil de Carmena insinúa que “si nuestra gestión del urbanismo la hubiera hecho el PP” sería corrupción

El concejal presidente de los distritos de Vicálvaro y Latina, Carlos Sánchez Mato (IU), ha criticado directamente a sus compañeros concejales de Podemos por aprobar la nueva Operación Chamartín. “Sé lo que pensaría si esto lo firmara ‘la Botella’… y ahí lo dejo; no podemos vender nuestra alma al diablo, eso se lo dejamos al PP”, ha dicho el edil.

Castilla-La Mancha admite que pagó a la empresa que sufragó las campañas del PSOE un sobreprecio del 150%

La Junta de Castilla-La Mancha admite que pagó a la empresa Cuadrifolio contratos con un sobrecoste de hasta el 150%, bajo la presidencia del socialista José María Barreda.