Separatistas atacan a Andrea Levy tras criticar los tuits supremacistas de la consellera Borràs

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha recibido insultos y ataques en Twitter después de que la dirigente ‘popular’ acusase a la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, de “supremacista”.

Levy ha presentado una batería de preguntas en el Parlament para saber si esa actitud guía la acción de su departamento, en referencia a un tuit publicado en 2011 en el que Borràs distinguía entre “catalanes” y “españoles nacidos en Cataluña”. El PP explicó que Levy quiere saber si esa “diferenciación” sigue “vigente en la acción de la Conselleria y cómo afecta esto a la relación entre el ciudadano y la Administración”.

Desde entonces, ambas dirigentes han protagonizado una serie de rifirrafes en la red social.

“Para esta señora hay catalanes y españoles nacidos en Catalunya. El carné de los buenos los reparte ella. Algún día miraremos con estupefacción y tristeza cómo pudieron gobernar Catalunya estos supremacistas”, escribió Levy. Borràs le respondió con otro tuit: “Revise en las encuestas el sentimiento de pertenencia. No hay carnés que valgan y, por cierto, los únicos que me acaban diciendo ‘¿qué pone tú DNI?’ son los que reparten”.

En otro mensaje, la consellera aprovechó un fallo nimio de Levy al escribir una palabra -dos letras cambiadas de posición- para arremeter contra ella: “En el Parlamento le responderé sin ninguna tardanza, que no sé de dónde saca eso de la cosntumbre (es “costumbre”, de hecho, sin ene intercalada). Y después de “lecciones”, va una coma. Ninguna lección: solo corrección”.

Desde entonces, la dirigente del PP ha recibido ataques en la red, por parte de independentistas que le instan a abandonar Cataluña y todo tipo de insultos.

Levy tontorrona, de tanto marcar chicle el cerebrito ya no funciona bien. Aprende a escribir tweets y cierra la bocaza de una vez

Què passa Andrea? No ets capaç de sostenir un assalt dialèctic amb l' HC @LauraBorras ni cinc minuts? Ja has après a seure a l'escó i a parlar sense xiclet? I a escriure mínimament el castellà? Tu el teu partit representeu la indigència intel·lectual més abjecta. I et fa ràbia.

— Dani 🎗 Xρυσεοχαίτας (@DaniQuirinus) November 5, 2018