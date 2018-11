La condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que hubo imparcialidad en el juicio a al ex batasuna Arnaldo Otegi ha incitado al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a dar su opinión en Twitter.

Para el independentista esta sentencia es una muestra más de que en España “no hay juicios justos”. Puigdemont así lo ha reflejado en inglés en su perfil: “Otra sentencia contra España por violación de derechos humanos que era fundamental en democracia. España no puede garantizar juicios justos. ¿Qué más necesita Europa para darse cuenta de que en España hay un problema con la justicia?”

Another sentence against Spain for violating rights that are fundamental in a democracy. Spain can not guarantee fair trials. What else is needed for Europe to realize that there is a problem with Spanish justice? #FreeThemAll #FreeCatalanPoliticalPrisoners https://t.co/ZZHWZqoVrN

— Carles Puigdemont (@KRLS) 6 de noviembre de 2018