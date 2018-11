Otegi se negó a condenar la violencia de ETA en el juicio en el que Estrasburgo le da la razón

Arnaldo Otegi fue condenado por enaltecimiento al terrorismo en el juicio del caso 'Bateragune' La sentencia de Estrasburgo no ha contado con el voto unánime de todos los jueces

Arnaldo Otegi no condenó el terrorismo de ETA en el juicio por el caso ‘Bateragune’ celebrado en la Audiencia Nacional con Ángela Murillo como magistrada en marzo de 2010, por el que el dirigente proetarra fue condenado a dos años de cárcel y en la actualidad sigue inhabilitado por el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Tras haber pasado por prisión en cinco ocasiones distintas dada su demostrada vinculación con la extinta banda terrorista como dirigente de la misma y, más concretamente, por el secuestro del empresario Luis Abaitua, ante la pregunta de Murillo en el juicio sobre si condenaba el terrorismo etarra, Arnaldo Otegi sólo se limitó a decir: “No voy a contestar”.

Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por la parcialidad de la jueza Ángela Murillo, quien ante la negativa de Otegi a responder apuntó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta”. El líder de EH Bildu no se mordió la lengua y respondió: “Yo también sabía que me lo ibas a preguntar”, al tiempo que se levantaba para acabar con el interrogatorio.

Condena no unánime

El líder abertzale recusó a la jueza ante el Tribunal Supremo por “la hostilidad mostrada hacia él” durante el juicio. Y ahora el TEDH le da la razón. En concreto, Estrasburgo considera que Murillo tenía prejuicios contra Otegi y por tanto debía de haber sido recusada por infringir una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre Otegi y el resto de condenados en aquel procedimiento: Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería y Rodríguez Torres.

La sentencia que ha condenado al país por vulnerar el derecho de Otegi no ha sido unánime. Es decir, ha habido jueces que discrepan del fallo que ha dado la razón al ex dirigente de Batasuna.