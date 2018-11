Últimas noticias de hoy en España, sábado, 3 de noviembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del sábado, 3 de noviembre de 2018. La actualidad de hoy pasa por las penas a las que se enfrentarán los líderes del ‘procés’ conocidas este viernes y las reacciones del independentismo que ha anunciado ruptura de relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para negociar los Presupuestos de 2019. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación las últimas noticias en España de hoy.

La Abogacía pide 12 años para Junqueras aunque le corresponden 15 por los delitos que le imputa

La pena de prisión de 12 años solicitada por la Abogacía del Estado para el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, “no es legalmente correcta” y debería ser de entre 14 y 15 años. La Abogacía depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado y por ende, del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La Fiscalía firme pero ‘generosa’ con Junqueras: 25 años es la pena mínima incluyendo malversación

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha sido ‘generosa’ en su solicitud de 25 años de prisión y 25 de inhabilitación para el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, como líder de un delito de rebelión. Para ello ha optado por la pena inferior de las previstas en el artículo 473 del Código Penal, 25 años, que incluye la malversación como elemento agravante del tipo principal.

Junqueras dice que el juicio “no irá de leyes” porque quiere ser un “castigo”

El ex vicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC ha afirmado este viernes estar preparado para afrontar un juicio que “no será justo” ya que, ha dicho, “esto no va de leyes” sino que solo quiere ser “un castigo” para los independentistas procesados.

Iglesias dice que no hay que condenar a los golpistas del 1-O pero sí “a Inda y Jiménez Losantos”

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha salido en tromba contra las peticiones de pena de la Fiscalía para los golpistas del 1-O. Hasta el punto de que ha solicitado que se condene antes a los periodistas Eduardo Inda y Federico Jiménez Losantos, de los que dice “gozan de impunidad absoluta y privilegios” y a los que injuria y calumnia llamándoles “sicarios de las cloacas”.

Puigdemont y Junqueras recuperan el diálogo entre ambos para fijar una estrategia conjunta

Hace un año que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su ex vicepresidente Oriol Junqueras no hablan entre ellos. La última conversación coincide con la fuga del primero a Bélgica tras la declaración de la independencia en el Parlament, pero tras 365 días los dos políticos han vuelto a recuperar el diálogo, pese a que el líder de ERC dijera en público hace unos meses que el ex presidente prófugo no le había mandado ningún mensaje ni a él ni a su familia tras el encarcelamiento.

Torra anuncia en Lledoners que no votará “nunca” los Presupuestos: “Cataluña retira su apoyo a Sánchez”

El presidente catalán, Quim Torra, ha dicho hoy que “el pueblo de Cataluña” retira el apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no votará “nunca” los presupuestos generales, después de que la respuesta del Estado a su oferta de negociación hayan sido “más de 200 años de prisión”.