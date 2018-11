Santiago Abascal se muestra dolido con el Alfonso Alonso por llamarles “antivascos”

El presidente de VOX, Santiago Abascal, se ha mostrado hoy dolido en un mitin en Bilbao porque el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, les haya tildado de “ajenos a lo vasco” y “antivascos”, “asumiendo el lenguaje nacionalista”.

“Yo no me lo esperaba -ha dicho-. Tengo muchas discrepancias con Alonso, pero no esperaba que asumiera el lenguaje nacionalista, el mismo que han utilizado durante décadas contra el PP; y ahora viene Alonso y dice que nosotros tampoco somos vascos, aunque yo sea de Amurrio“, ha criticado.

VOX ha llevado a cabo este mitin en el Palacio Euskalduna de Bilbao, cuyo exterior estaba custodiado por varias dotaciones de la Ertzaintza en previsión de incidentes, y ante casi tres centenares de seguidores provistos de banderas de España y del partido.

En su intervención, el líder de la formación ultraconservadora, ha agregado que “el PP del País Vasco sabrá lo que quieren hacer; si quieren seguir siendo la muleta del PNV y si quieren seguir siendo humillados por aquellos que un día les aprueban los presupuestos y al siguiente les hacen una moción de censura que les desaloja del Gobierno”.

También ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su posición ante los independentistas catalanes, al líder de la oposición, Pablo Casado; al de Ciudadanos, Alberto Rivera, y al de Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha calificado de “estalinista”, y ha adelantado que “vamos a cantarles las cuarenta cuando estemos en el Congreso de los Diputados”.

Ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar a VOX para “asustar” a Pablo Casado y “atemorizar” a Alberto Rivera cuando les preguntó por los “valores esenciales” que comparten con VOX y por si iban a aceptar que VOX acudiese mañana a Alsasua al acto que ha convocado Ciudadanos.

“No se atrevieron a responder y eludieron la cuestión”, cuando Casado, en su opinión, “tenía que haberse atrevido a preguntarle a Sánchez qué valores comparte usted con quienes han dado el golpe separatista en Cataluña, que tendrían que estar ilegalizados, y con la ultraizquierda de Podemos, que le ha dado el Gobierno”.

“Rivera -ha agregado- tenía que haberle respondido: ¿va a seguir usted, señor Sánchez, aceptando los votos de los que justifican la agresión en Alsasua contra los guardias civiles?”. Su intervención fue interrumpida por los asistentes con vivas a la Guardia Civil.

Ha acusado también al PSOE y a Podemos, a su juicio, heredero del PCE, y partidos a los que acusó de ser “responsables en el pasado de haber llevado a los españoles al enfrentamiento civil”, de “querer callarnos”.

Abascal ha considerado también que el Estado de las Autonomías “ha fracasado y que, además de arruinar en gran medida a generaciones de españoles, ha hecho que tengamos menos libertad, especialmente en materia lingüística, y ha servido para acabar con la igualdad entre los españoles”.

El presidente de VOX ha cerrado el acto asegurando que su formación “ha llegado para quedarse y representar a la España que no se resigna“, tras lo cual ha concluido el mitin con el himno español y gritos de “viva España”.