La ministra de Justicia deja sin cobrar a los abogados del turno de oficio de media España

El Gobierno del PP quiso que se pagara al turno de oficio mensualmente en vez de trimestralmente. El nuevo Ejecutivo socialista recibió el cambio legal recién estrenado en mayo. Y el resultado ha sido que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha pagado ni trimestral ni mensualmente. Los abogados del turno de oficio de la zona común -Castilla y León, Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha- llevan sin cobrar desde junio por cada labor que realizan dentro de la asesoría gratuita para gente sin recursos que exige la Constitución Española.

Cuatro meses -entre junio y octubre-: ese es el periodo que llevan sin cobrar los abogados del turno de oficio. Un largo periodo que encima ha chocado con lo que ya habían conseguido en la etapa del ministro Rafael Catalá: cobrar a tiempo y, además, hacerlo mensualmente en vez de trimestralmente.

Las asociaciones de abogados del turno de oficio han trasladado ya su queja formal al Ministerio, que no ha querido responder con ninguna solución. Y ello, pese a que, además, del cobro a tiempo y mensualmente, habían logrado ya una actualización de sus servicios por turno de oficio con el anterior Gobierno. Pero la moción de censura llegó antes de que lo negociado con el Ministerio de Justicia anterior llegase al BOE. Y, por supuesto, el BOE en el que se tenían que materializarse las actualizaciones de los precios cobrados por cada servicio casualmente también se ha retrasado, tanto que no ha llegado a ver la luz.

La paralización de las actualizaciones y del sistema de cobro supone un agravio más para los profesionales del turno de oficio. Y es que los que desarrollan este servicio constitucional en las cinco comunidades autónomas citadas son los únicos que se mantienen con este esquema: los que dependen de comunidades autónomas con este servicio transferido han visto mejorar sus pagos debido a que reciben los abonos directamente de los gobiernos regionales.

Una de las entidades que ha puesto el grito en el cielo es la Asociación de Abogados de Oficio de Toledo. Esta asociación señala que “debido al incumplimiento del Ministerio del compromiso de pago con todos los abogados del llamado “Territorio Común”, los abogados de oficio de los seis partidos judiciales que están bajo la demarcación territorial del Colegio de Abogados de Toledo y con el apoyo de éste, han llegado a la determinación de dejar de prestar asistencia letrada al detenido durante el Puente de todos los Santos”.

Los abogados advierten, además, de que “si el Ministerio persiste en el incumplimiento de su obligación de pago a todos los letrados que prestamos nuestro servicio en el Turno de Oficio, tomaremos medidas más contundentes en próximas fechas en reivindicación de nuestros derechos”.

El acuerdo del turno de oficio con el ex ministro Catalá empezaba a solucionar una situación arrastrada desde hace tiempo. En concreto desde 1996. Y es que desde aquella fecha no se habían actualizado realmente las cuantías que se cobran por cada servicio de Justicia gratuita. Tan sólo hubo un cálculo nuevo -en 2002- pero no sirvió para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Con Catalá se había alcanzado un acuerdo para incrementar el pago por los servicios entre un 4% y un 30%. Y también para incorporar servicios que ahora directamente no se abonan. El parón provocado por la ministra Delgado ha dejado en el aire todo. Incluido el cobro de los letrados de los que depende la defensa de los reos con menores rentas.