Varios ex ministros y miembros del PP acompañan a Rajoy en el entierro de su padre en Pontevedra

Varios ex ministros y miembros del PP se han desplazado hasta Pontevedra para acompañar al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en los actos religiosos por la muerte de su padre, entre ellos la que fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ex ministros Fátima Báñez (Trabajo), Íñigo Méndez de Vigo (Educación) y Juan Ignacio Zoido (Interior).

También el antiguo líder del PP andaluz Javier Arenas y la ex secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, han acudido al tanatorio antes del entierro de Mariano Rajoy Sobredo -fallecido ayer en Madrid a los 97 años- en el panteón familiar del cementerio de San Mauro, en la capital pontevedresa.

Igualmente han acudido al velatorio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña; el que fue delegado del Gobierno en Galicia Santiago Villanueva; y el ex portavoz del PP en el Senado Xosé Manuel Barreiro.

Tampoco ha faltado uno de los grandes amigos de Mariano Rajoy como es el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez, esposo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y con el que suele salir a hacer deporte en sus habituales rutas por Galicia.

Mariano Rajoy ha llegado al tanatorio sobre las 11.30 horas y se le ha podido ver departiendo con algunos de los asistentes a la entrada del velatorio.

A las seis y media de esta tarde se oficiará una misa funeral en la basílica de Santa María.