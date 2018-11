Iglesias dice que no hay que condenar a los golpistas del 1-O pero sí “a Inda y Jiménez Losantos”

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha salido en tromba contra las peticiones de pena de la Fiscalía para los golpistas del 1-O. Hasta el punto de que ha solicitado que se condene antes a los periodistas Eduardo Inda y Federico Jiménez Losantos, de los que dice “gozan de impunidad absoluta y privilegios” y a los que injuria y calumnia llamándoles “sicarios de las cloacas”.

En un hilo en su cuenta personal de Twitter, Iglesias realiza estas cuatro consideraciones:

“Me entristece que la judicialización del conflicto catalán siga entorpeciendo la gestión de un problema que es político y que sólo tendrá solución política por vías democráticas”. “¿La ley es igual para todos en España? No. Mientras Aznar, máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal, disfruta de la libertad y de todos los privilegios, algunos quieren que los independentistas se pudran en la cárcel”. “¿La ley es igual para todos en España? No. Mientras raperos y tuiteros son juzgados y condenados, sicarios de las cloacas como Inda o Losantos gozan de impunidad absoluta y privilegios”. “Los que defendemos el diálogo debemos seguir trabajando para buscar na solución política y para poner fin a la judicialización del conflicto. Es difícil, pero es posible y hay que seguir intentándolo”.

“Injusta y desproporcionada”

Además, Podemos ha lanzado un comunicado en el que califica de “injusta, injustificable y desproporcionada” la petición de la Fiscalía de solicitar una pena de 25 años de prisión y 25 de inhabilitación para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por basarse en “el relato ficticio fabricado por Llarena”.

“La Fiscalía ha hecho bueno un relato judicial y mediático, comandado por el magistrado Pablo Llarena, demostrado del todo insostenible y falso. No hubo violencia, no hubo levantamiento armado ni violento y por tanto, no puede existir delito de rebelión”, aseguran.

Su misiva, centrada en atacar al juez Llarena añade que “los continuos posicionamientos de las justicias de países como Bélgica y Alemania han desmontado el relato ficticio fabricado por Pablo Llarena y que hoy, de forma incomprensible, la Fiscalía avala”.

Los de Pablo Iglesias consideran que “la instrucción de este caso, así como la acción acusatoria de la Fiscalía General del Estado y la prisión preventiva, especialmente en la etapa del Gobierno del PP, se ha convertido en una acción política encubierta dificultando enormemente el diálogo y las soluciones acordadas al conflicto que vive Cataluña”.

De la misma manera piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que trabaje “para reconducir el conflicto en vías políticas”.