El etarra Otegi dice que las penas pedidas para los golpistas son “brutales”

El etarra y actual coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha rechazado hoy las “brutales” peticiones de cárcel formuladas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del “procés” de Cataluña, al tiempo que ha criticado la “incapacidad” de España para resolver los problemas de manera “democrática”.

Otegi se ha referido al contenido de los escritos de acusación contra los políticos catalanes en unas declaraciones efectuadas a los periodistas en la plaza de Elgoibar (Gipúzcoa), la localidad en la que reside.

El dirigente abertzale ha expresado su solidaridad con los procesados, sus familias y “con el conjunto del pueblo independentista de Cataluña”.

En su opinión, estas “brutales” solicitudes de cárcel vuelven a demostrar “la auténtica naturaleza antidemocrática del Estado español”, así como “su incapacidad para resolver problemas políticos en términos democráticos y acordados”.

También dejan en evidencia, a su juicio, el “intento permanente de mantener a través de la fuerza lo que no es capaz de mantener a través de la seducción democrática”.

“Estamos ante un Estado que conculca derechos”, ha opinado Otegi, quien ha llamado a vascos, gallegos y catalanes a “jugar una partida común contra ese Estado” y convertirse en “cómplices de una estrategia acordada”.

Ha citado al dirigente de las CUP David Fernández para asegurar que “si no hay una vía democrática hacia la independencia, habrá una vía independentista hacia la democracia”.

Hoy se han conocido los escritos de acusación de la Fiscalía contra los dirigentes independentistas procesados, que acusa a los líderes del proceso soberanista de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el ex vicepresidente Oriol Junqueras; 17 años para los Jordis y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; y 16 años para cada uno de los cinco ex consellers presos.

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para Junqueras; 11 años y medio para 5 ex consellers; 10 años para Forcadell; y 8 años para los ‘Jordis’, todos acusados de un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.