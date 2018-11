La Plataforma por una RTVE Libre exige el cese de la Rosa María Mateo por ridiculizar a la Corona

La Plataforma por una RTVE libre exige el cese de la Administradora Provisional Única por “ridiculizar a la Corona, mala gestión, falta de rumbo, autoritarismo y pérdida de audiencia a la que está llevando a la radio y la televisión publicas, así como por su nula transparencia a la hora de explicar su sociedad instrumental incompatible con el desempeño de sus funciones”.

En un comunicado, se acusa a Mateo de mentir al parlamento “perdiendo los papeles, no estando a la altura de una Corporación con más de 6.400 trabajadores y un presupuesto de casi 1.000 millones de euros y volviendo a protagonizar un enfrentamiento lamentable y poco democrático con diputados y senadores que prueba su falta de talla intelectual y su sectarismo al servicio del Gobierno y de Podemos que ya no disimula su militancia republicana en contra de la Monarquía Parlamentaria que consagra la Constitución”.

Esta plataforma de RTVE exige que Mateo “pida disculpas por el inadmisible vídeo” de Playz de RTVE ridiculizando a la princesa Leonor

Críticas a la audiencia

Por otra parte, también ha criticado la audiencia del canal público: “TVE ha cerrado el mes de octubre sin recuperar el liderazgo de los Telediarios, manteniéndose segunda en el cómputo global, siendo tercera opción en la segunda edición y dando probadas muestras de manipulación y malas prácticas en programas como Informe Semanal y Los Desayunos así como en el Canal 24 horas. La entrevista en Informe Semanal al encarcelado Oriol Junqueras para blanquear su imagen favoreciendo los intereses de la coalición gubernamental ha rebasado la raya roja de la pluralidad para convertirse en un grosero caso de manipulación comparable a la censura del reportaje sobre los 100 días de Sánchez o a la ocultación del plagio de la tesis del presidente del Gobierno cuando sobre el máster de Casado se emitió un amplio reportaje. Los Telediarios, como recoge la prensa, no contaron el silencio de Sánchez en sede parlamentaria cuando la oposición le preguntó “si va a indultar a los golpistas”, pero si dedicaron mucha mayor cobertura a las conversaciones de Villarejo con Cospedal que con la ministra de Justicia. Eso demuestra que la consigna es siempre favorecer al Gobierno y sus socios”.

Esta plataforma, de signo de centro derecha, se postula a sí misma como contraria al Consejo de Informativos, afín a Podemos y PSOE: “La Plataforma por una RTVE libre reclama al Consejo de Informativos que cumpla con sus obligaciones y deje de dar cobertura a las malas prácticas periodísticas en RTVE. La alarmante dejación de sus funciones en coincidencia con la teoría del portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, Jose Miguel Camacho, quien explica el papel mudo del CdI “porque ya no hay manipulación”, revela una acción coordinada que usurpa el cometido noble y necesario de los Consejos de Informativos.

Finalmente, la Administradora Provisional Única ha mentido al afirmar en sus respuestas parlamentarias que se han ofrecido “puestos dignos” a los cesados y depurados por la nueva dirección de Fran Llorente y Begoña Alegría. En la mayoría de los casos la Plataforma por una Rtve libre, que alcanza ya las 2000 firmas de apoyo en change.org al “Manifiesto por una RTVE en Libertad”, tiene constancia de que se ha obligado por la fuerza a profesionales de probada trayectoria a destinos no acordes con sus conocimientos ni su carrera profesional. Para ello, Rosa María Mateo no ha dudado en utilizar informes partidistas y de dudosa objetividad del Consejo de Informativos, para manchar con la palabra “manipulación” el buen nombre de muchos de esos profesionales, siempre aplicando el doble rasero que para los actuales responsables y autonombrados directivos de RTVE no cuenta. En su afán por imponer su visión autoritaria, resentida y revanchista en RTVE, Rosa María Mateo ha prohibido el uso de pañuelos a contrastados periodistas por considerar esa seña de identidad como un “símbolo de derechas”, llegando a cursar una invasora circular interna con las reglas obligatorias de vestuario. Por ello pedimos que cese la caza de brujas iniciada con la “purga” de más de 100 profesionales, y se les reponga en puestos de su nivel con la voluntad de recuperar la audiencia y la dignidad pérdidas en RTVE tras el nombramiento a dedo y por decreto de una Administradora Provisional Única y su dirección afín que ejerce de perpetua en un contexto abierto de Concurso Público que debe corregir esta tropelía profesional y anomalía democrática”.