El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha respondido con acusaciones y evasivas, sin aportar ningún dato ni explicación, a la pregunta formulada en la sesión de control en el Congreso sobre sus prácticas societarias para eludir impuestos reveladas por OKDIARIO. Duque lo ha hecho con un breve texto leído, en el que no sólo no ha explicado nada, sino en el que además ha cargado contra medios como este periódico y ha acusado al PP de fomentar la “crispación” y de “embarrar” la política.

La pregunta parlamentaria la realizaba la diputada popular Silvia Valmaña: “¿Cuánto se habría ahorrado Vd. si hubiese utilizado un régimen fiscal alternativo al de la sociedad instrumental que empleó?”. Así le interrogaba al ministro sobre su sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles SL, titular de dos chalés de lujo: uno en Jávea y otro en Madrid.

Con una sonrisa nerviosa, y tras una breve introducción en la que aseguraba que su presencia en el Parlamento era para “negociar y consensuar reformas en I+D y aumentar las inversiones en ciencia y universidades”, el ministro entraba directamente en materia.

“Me encuentro respondiendo a una pregunta sobre un tema personal y familiar basada en infundios interesados. El primero que haya empleado una sociedad instrumental o interpuesta. Y luego grandilocuentes discursos vacíos basado en suposiciones”, ha asegurado desde su escaño en el Congreso de los Diputados.

“Ya he dado suficientes explicaciones”

En una intervención que denotaba la falta de experiencia en la respuesta desde la bancada del Gobierno, el ministro astronauta ha continuado echando balones fuera sobre la constitución de esa sociedad que le ha permitido no pagar decenas de miles de euros en IRPF, Sucesiones, Patrimonio y Sociedades: “Considero que ya he dado suficientes explicaciones sobre este asunto, y ha quedado claro que las acusaciones vertidas por (digamos) cierta prensa eran falsas, y que no hay motivo para reprocharnos nada”.

Sin aportar ninguna explicación, Duque concluía su intervención con una recomendación: “Por favor, subamos el nivel y debatamos sobre las reformas necesarias, admitamos la discrepancia y lleguemos acuerdos sobre lo más importante. Yo sigo dispuesto”. El aplauso de la bancada socialista cerraba la primera parte de su alocución leída.

En la réplica, y ante la insistencia en la petición de argumentos por parte de la diputada del PP, Duque ha seguido la misma línea e incluso gha recurrido al CIS: “Mire, según las encuestas nueve de cada diez españoles consideran que hay bastante de lo que llaman crispación política y que atribuyen a los políticos. Dejen de embarrar no les va a bien y no beneficia ni a España ni a nadie.Estoy muy tranquilo e ilusionado en poder contribuir con este Gobierno a mi país”, ha concluido.