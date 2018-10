Susana Segovia será la nueva portavoz de los comunes en el Parlament

Susana Segovia será la nueva portavoz de CatECP en el Parlament en sustitución de Elisenda Alamany, que el lunes renunció al cargo después de haber presentado una plataforma crítica con el partido.

Según han explicado a Europa Press fuentes del partido, la decisión se ha tomado en una reunión del grupo parlamentario de este martes a mediodía y que ha contado con el respaldo de los diputados de los comunes.

Susana Segovia, de Badalona (Barcelona), procede del activismo social y comenzó su andadura política de la mano de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en BComú.

Es periodista especializada de cooperación, lo que le llevó a trabajar en Ecuador, y en el Parlament ha desarrollado tareas de feminismo, vivienda y exteriores.

Ahora ocupará el cargo de portavoz en la Cámara después de que Alamany renunciara al cargo afirmando que los comunes están repitiendo “dinámicas y posicionamientos que recuerdan demasiado a otros grupos parlamentarios” que les habían precedido.

La diputada había presentado la plataforma Sobiranistes, crítica con el partido, que afirmaba que los comunes habían “perdido el rumbo soberanista” y, de la mano del diputado Joan Josep Nuet, habían puesto el foco en la necesidad de no rehuir la tarea de impulsar la soberanía catalana.

Desde los comunes se había replicado a Alamany que el espacio político sigue defendiendo “todas las soberanías”, que es una de las máximas del partido desde su nacimiento ya que la formación acoge diversas sensibilidades.

Así, se respetó que Alamany abriera un debate sobre el rumbo del partido en lo que hace referencia a la soberanía, pero se le reprochó que no discutiera esos aspectos en las reuniones del partido y lo hiciera público antes de transmitirlo al grupo y al partido.

De hecho, los diputados de CatECP y la ejecutiva de CatComú desconocían que Alamany y Nuet iban a presentar su plataforma antes de que la propia Alamany lo anunciara.

El cese de Marc Grau

Además, el partido precipitó una decisión que llevaba tiempo sobre la mesa: la destitución del coordinador del grupo parlamentario, Marc Grau, un hombre que se encargaba de las cuentas y de la contratación de los comunes en el Parlament y que era de la confianza de Alamany.

Tras la presentación de la plataforma, Alamany intentó bloquear el cese de Grau aduciendo un problema de forma en la petición de cese del grupo parlamentario al departamento de Relaciones Institucionales de la Generalitat (que se encarga de la contratación de los coordinadores).

Alamany advirtió a este órgano de que la carta solicitando el cese no llevaba su firma –sólo la de la presidenta del grupo, Jéssica Albiach— y no era válida por no representar la voluntad del grupo, algo que quedó subsanado cuando seis de ocho diputados de CatECP firmaron otra carta pidiendo a Relaciones Institucionales cesar a Grau por “haber perdido la confianza” en él.

Alamany anunció el lunes la decisión de irse aunque el portavoz de CatComú, Joan Mena, ratificó su confianza en ella para el cargo: “Esperamos que esta situación se normalice y que el grupo parlamentario continúe trabajando desde la cohesión interna y desde el respeto al ideario y a la pluralidad de CatECP”, y añadió que siguen considerándola un valor importante del grupo, donde sigue como diputada.