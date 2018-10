Borrell defiende la Constitución que “nos dio los mejores 40 años de nuestra historia desde Trafalgar”

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pide hacer “más pedagogía” sobre la Constitución para contrarrestar el “relato negro” con el que algunos quieren para “dar una visión de nuestra historia que no se corresponde con la realidad”.

Borrell se ha expresado así en el acto que el Instituto de Ingeniería de España ha celebrado con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española y como homenaje a los ingenieros que fueron también diputados y senadores constituyentes.

El ministro ha agradecido su labor a todos los “constituyentes”, ya que alumbraron una Constitución “que nos ha dado los mejores 40 años de nuestra historia desde la batalla de Trafalgar”. Pero, a diferencia de los que ocurre en la ingeniería, “en política lo que cuenta es el relato”, ha señalado Borrell, quien ha explicado que, “desgraciadamente, a la Constitución le ha caído un relato negro”.

Por eso, ha animado a los senadores y diputados presentes a aprovechar cada oportunidad de “reivindicar lo que hicisteis: darnos un marco de convivencia a un pueblo cainita”.

También les ha animado a “hacer más pedagogía” para contrarrestar el relato que está difundiendo últimamente de que la Constitución “no fue el resultado de un pacto libre sino que estuvo más que condicionada por los poderes fácticos”, una versión que “ha sido divulgada y explicada, para dar una visión de nuestra historia que no se corresponde con la realidad”. “Yo ahora me dedico a eso, a explicar que España no es esa visión deformada que se ha presentado de ella”, ha señalado.

En el acto ha intervenido también, y pese a no ser “ingeniero ni nada parecido”, el exdiputado y “padre” de la Constitución Miquel Roca, quien ha asegurado que “40 años después no hay nada que pueda llenarnos más de orgullo; lo hicimos fantástico, como país, que supo afrontar un reto enorme y logro superarlo”,

Roca ha explicado que la constitución “es mucho más que la letra, y una música; es una expresión de la voluntad de vivir juntos en armonía, respetándonos y respetando nuestra diferencias”. Por eso, “nadie tiene derecho a privar a cada uno de los españoles del orgullo de lo que hemos hecho, esa transformación espectacular de nuestro país”.

A quienes piden cambiarla argumentando que su generación no participó en su elaboración ni votación, Roca ha recordado que esa generación “tampoco participó en la construcción de los puentes, las carreteras o el código civil”

No obstante, ha considerado que es “legítimo que alguien diga lo queremos cambiar, siempre y cuando no se rompan desde mayorías coyunturales y efímeras”.

La Constitución “no es un traje para unos días, tiene una voluntad de proyectarse en el futuro y en esa capacidad de proyección se basa su éxito”, ha concluido.