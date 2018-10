Rato no ha podido salir al patio de Soto del Real por la huelga de funcionarios de prisiones

Los paros convocados por los funcionarios de prisiones están condicionando la normal actividad de los centros penitenciarios Rato continúa en enfermería a a la espera de pasar el reconocimiento médico preceptivo que se ha retrasado con motivo de la jornada de huelga

El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, no ha podido acceder al patio de Soto del Real, como es habitual para todos los reclusos por las mañanas, afectado por la huelga de funcionarios de prisiones. Rato permanece, todavía, a la espera de pasar el reconocimiento médico y los trámites preceptivos para su clasificación en los módulos internos.

Los paros convocados durante la segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos de toda España han impedido que se materialicen los relevos en los turnos -de mañana, tarde y noche- de manera puntual, como en los centros de Murcia I y Murcia II, afectando a la rutina ordinaria de los reclusos.

El seguimiento masivo de la convocatoria – a la que estaban llamados más de 24.000 trabajadores públicos y que los sindicatos estiman en una participación del 90%- está complicando el normal desarrollo en la organizada vida de los más de 70 centros penitenciarios. Cuestiones estandarizadas como el régimen de comunicaciones de los internos con el exterior (visitas o vis a vis carcelarios), las actividades socioculturales, las deportivas o la formativas han tenido que ser suspendidas o aplazadas.

Todo ello pese a las quejas planteadas por el colectivo de prisiones en relación a los servicios mínimos, establecidos por Instituciones Penitenciarias, que califican de “abusivos” y que ya han sido recurridos.

Nuevas movilizaciones

Los funcionarios de prisiones han parado hoy -en la segunda jornada de huelga general del colectivo- para exigir al Gobierno mejoras salariales y laborales y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desbloquee un conflicto que se prolonga desde hace más de un año.

La jornada ha arrancado con numerosos cortes de tráfico en los accesos a centros penitenciarios como los de Cáceres, Villabona, Badajoz, Huelva, Tenerife II y Soto del Real, entre otros, numerosas concentraciones de protesta, fogatas, lanzamiento de botes de humo y se han vivido momentos de tensión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta Estremera, además, se han desplazado las fuerzas antidisturbios para despejar el acceso al centro.

Los sindicatos de prisiones han convocado nuevamente huelga general los próximos días 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Denuncian la escasez de personal, la falta de seguridad que sufren los funcionarios de prisiones y el incremento continuo de las agresiones.

El Ministerio del Interior ofreció el mes pasado una subida media de 375 euros lineales al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021 (una oferta global de 122.646.399 euros) si bien, dicha propuesta fue retirada tres días más tarde. Los funcionarios de prisiones entienden que la falta de seriedad negociadora constituye una absoluta falta de respeto y continúan a la espera de una rectificación.